Trump lanza ultimátum a Cuba: ‘No habrá más petróleo ni dinero’

El presidente de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, instó este domingo a Cuba a 'alcanzar un acuerdo' con Washington o <b>enfrentar consecuencias no especificadas</b>, al tiempo que advirtió que el flujo de petróleo y recursos financieros provenientes de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela </a></b>hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.El mandatario realizó las declaraciones a través de su red social Truth Social, donde aseguró de manera tajante: <i>'¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: Cero!'</i>. En el mismo mensaje, Trump lanzó una advertencia directa al gobierno cubano: <i>'Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde'</i>.Hasta el momento, <b>la Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de las medidas anunciadas ni sobre las posibles consecuencias a las que hizo referencia el presidente</b>. Tampoco se ha informado oficialmente cómo se implementaría la interrupción del suministro de petróleo y apoyo financiero venezolano a la isla.Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de tensiones persistentes entre Estados Unidos y Cuba, así como de la estrecha relación política y económica entre los gobiernos de La Habana y Caracas.