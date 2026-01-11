Trump lanza ultimátum a Cuba: ‘No habrá más petróleo ni dinero’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” con Washington o enfrentar consecuencias no especificadas, al tiempo que advirtió que el flujo de petróleo y recursos financieros provenientes de Venezuela hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

El mandatario realizó las declaraciones a través de su red social Truth Social, donde aseguró de manera tajante: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: Cero!”. En el mismo mensaje, Trump lanzó una advertencia directa al gobierno cubano: “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de las medidas anunciadas ni sobre las posibles consecuencias a las que hizo referencia el presidente. Tampoco se ha informado oficialmente cómo se implementaría la interrupción del suministro de petróleo y apoyo financiero venezolano a la isla.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de tensiones persistentes entre Estados Unidos y Cuba, así como de la estrecha relación política y económica entre los gobiernos de La Habana y Caracas.