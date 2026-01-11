Quién era Yeison Jiménez, el cantante colombiano fallecido en el accidente aéreo en Boyacá

Hace dos semanas, el cantante colombiano <b>Yeison Jiménez</b> reveló en una entrevista que había soñado en tres ocasiones que moriría en un accidente de avión, un testimonio que hoy cobra relevancia tras su fallecimiento en un <b>accidente aéreo</b>.La muerte del artista cuando la aeronave en la que viajaba se accidentó, hecho que ha causado conmoción entre sus seguidores y en el mundo musical colombiano. Tras conocerse la noticia, el fragmento de la entrevista comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios han recordado las palabras del cantante.