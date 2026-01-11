Quién era Yeison Jiménez, el cantante colombiano fallecido en el accidente aéreo en Boyacá

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado tras el accidente de una avioneta ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. La tragedia dejó seis personas muertas y motivó la declaración de duelo oficial, según confirmaron autoridades aeronáuticas y gubernamentales.

Jiménez, de 34 años, nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana durante la última década. Su carrera fue clave para la expansión del género, al llevarlo a escenarios masivos y a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

Temas como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los artistas de mayor convocatoria en Colombia. En 2021, fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard, un logro que marcó su proyección internacional.

En años recientes, Yeison Jiménez alcanzó hitos importantes al llenar escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Bogotá, algo poco habitual para un género tradicionalmente asociado a espacios más pequeños.

El artista se había presentado el viernes en Málaga, Santander, y tenía previsto un concierto para la noche de este sábado en Marinilla, Antioquia, como parte de su agenda artística.