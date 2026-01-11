  1. Inicio
Quién era Yeison Jiménez, el cantante colombiano fallecido en el accidente aéreo en Boyacá

Yeison Jiménez había contado que soñó con un accidente aéreo semanas antes de su muerte
Yeison Jiménez había contado que soñó con un accidente aéreo semanas antes de su muerte EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/01/2026 11:56
Yeison Jiménez, una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana, murió tras un accidente aéreo en Boyacá.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado tras el accidente de una avioneta ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. La tragedia dejó seis personas muertas y motivó la declaración de duelo oficial, según confirmaron autoridades aeronáuticas y gubernamentales.

Jiménez, de 34 años, nació en Manzanares, en el departamento de Caldas, y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música popular colombiana durante la última década. Su carrera fue clave para la expansión del género, al llevarlo a escenarios masivos y a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

Temas como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los artistas de mayor convocatoria en Colombia. En 2021, fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard, un logro que marcó su proyección internacional.

En años recientes, Yeison Jiménez alcanzó hitos importantes al llenar escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Bogotá, algo poco habitual para un género tradicionalmente asociado a espacios más pequeños.

El artista se había presentado el viernes en Málaga, Santander, y tenía previsto un concierto para la noche de este sábado en Marinilla, Antioquia, como parte de su agenda artística.

Yeison Jiménez habló de su muerte en un avión semanas antes del accidente

Hace dos semanas, el cantante colombiano Yeison Jiménez reveló en una entrevista que había soñado en tres ocasiones que moriría en un accidente de avión, un testimonio que hoy cobra relevancia tras su fallecimiento en un accidente aéreo.

La muerte del artista cuando la aeronave en la que viajaba se accidentó, hecho que ha causado conmoción entre sus seguidores y en el mundo musical colombiano. Tras conocerse la noticia, el fragmento de la entrevista comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios han recordado las palabras del cantante.

