Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 11 de enero

— El flujo vehicular hacia el interior del país se mantuvo elevado durante el fin de semana largo, con miles de conductores movilizándose tras las actividades del 9 de Enero, lo que llevó a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad y control en las principales carreteras.

— Los trabajos vinculados a la Línea 3 del Metro continúan generando ajustes temporales en el tránsito en sectores de la vía Panamericana, especialmente en dirección a La Chorrera, con llamados a los conductores a tomar previsiones.

— El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas fechas para las agroferias de la próxima semana, con productos de la canasta básica a bajo costo, como parte de las medidas para aliviar el gasto familiar.

— Autoridades reiteraron los operativos de vigilancia durante el retorno masivo hacia la ciudad capital, tras el cierre del feriado, con énfasis en la prevención de accidentes de tránsito.

— En el plano internacional, Estados Unidos endureció su discurso hacia Cuba y Venezuela, con advertencias y decisiones que vuelven a tensar las relaciones políticas en la región.

— Washington reforzó sus alertas de viaje para Venezuela, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones y, en algunos casos, abandonar el país.

— En medio de la presión internacional, se reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, mientras continúan los llamados al diálogo y a soluciones negociadas.

Estas son las claves que marcan la agenda informativa de hoy en Panamá y el mundo.