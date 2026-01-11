Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 11 de enero

— <b>El flujo vehicular hacia el interior del país se mantuvo elevado durante el fin de semana largo</b>, con miles de conductores movilizándose tras las actividades del 9 de Enero, lo que llevó a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad y control en las principales carreteras.— <b>Los trabajos vinculados a la Línea 3 del Metro continúan generando ajustes temporales en el tránsito en sectores de la vía Panamericana</b>, especialmente en dirección a La Chorrera, con llamados a los conductores a tomar previsiones.—<b> El<a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario"> Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> anunció nuevas fechas para las agroferias de la próxima semana</b>, con productos de la canasta básica a bajo costo, como parte de las medidas para aliviar el gasto familiar.— <b>Autoridades reiteraron los operativos de vigilancia durante el retorno masivo hacia la ciudad capital</b>, tras el cierre del feriado, con énfasis en la prevención de accidentes de tránsito.— En el plano internacional, <b>Estados Unidos endureció su discurso hacia Cuba y Venezuela</b>, con advertencias y decisiones que vuelven a tensar las relaciones políticas en la región.— <b>Washington reforzó sus alertas de viaje para Venezuela, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones </b>y, en algunos casos, abandonar el país.— En medio de la presión internacional, <b>se reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela</b>, mientras continúan los llamados al diálogo y a soluciones negociadas.Estas son las claves que marcan la agenda informativa de hoy en Panamá y el mundo.