Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 11 de enero

Conoce las noticias más recientes en Panamá y el Mundo.
Por
Laura Chang
  • 11/01/2026 12:43
Panamá amanece este domingo con una agenda marcada por el movimiento interno, anuncios oficiales de impacto social, mientras que en el ámbito internacional persisten las tensiones políticas.

El flujo vehicular hacia el interior del país se mantuvo elevado durante el fin de semana largo, con miles de conductores movilizándose tras las actividades del 9 de Enero, lo que llevó a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad y control en las principales carreteras.

Los trabajos vinculados a la Línea 3 del Metro continúan generando ajustes temporales en el tránsito en sectores de la vía Panamericana, especialmente en dirección a La Chorrera, con llamados a los conductores a tomar previsiones.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas fechas para las agroferias de la próxima semana, con productos de la canasta básica a bajo costo, como parte de las medidas para aliviar el gasto familiar.

Autoridades reiteraron los operativos de vigilancia durante el retorno masivo hacia la ciudad capital, tras el cierre del feriado, con énfasis en la prevención de accidentes de tránsito.

— En el plano internacional, Estados Unidos endureció su discurso hacia Cuba y Venezuela, con advertencias y decisiones que vuelven a tensar las relaciones políticas en la región.

Washington reforzó sus alertas de viaje para Venezuela, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones y, en algunos casos, abandonar el país.

— En medio de la presión internacional, se reportaron nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, mientras continúan los llamados al diálogo y a soluciones negociadas.

Estas son las claves que marcan la agenda informativa de hoy en Panamá y el mundo.

