Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 10 de enero

— El Vaticano exploró de forma reservada una vía de mediación durante la pasada Navidad para negociar una eventual salida del poder de Nicolás Maduro, que incluía la posibilidad de un exilio en Rusia, en medio del estancamiento político venezolano.

— El caso de Olmedo Javier Núñez, ciudadano panameño detenido en Venezuela, sigue generando atención nacional, mientras su familia y autoridades esperan avances diplomáticos que permitan esclarecer su situación jurídica.

— Persisten los obstáculos para la excarcelación de presos políticos en Venezuela, pese a anuncios y gestiones previas. Factores políticos, falta de garantías y tensiones internas han frenado avances concretos, según los elementos que se conocen hasta ahora.

— El Hospital Nicolás A. Solano informó que mantiene sus operaciones con normalidad, a pesar de los cambios administrativos relacionados con el contrato del sistema de climatización, descartando afectaciones a la atención de pacientes.

— Más de 45 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante el asueto por el 9 de enero, mientras las autoridades aplicaron más de 1,500 boletas por infracciones, como parte de los operativos de seguridad vial.

— El Ifarhu detalló los requisitos y documentos exigidos para el Concurso General de Becas 2026, desglosados por nivel educativo, en un proceso que concentra alta expectativa entre estudiantes y acudientes.

— En el contexto regional, la situación política venezolana y sus implicaciones humanitarias y diplomáticas continúan influyendo en la agenda informativa internacional, con especial atención desde países vecinos y organismos multilaterales.