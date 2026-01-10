Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 10 de enero

— El <b>Vaticano</b> exploró de forma reservada una vía de mediación durante la pasada Navidad para negociar una eventual salida del poder de <b>Nicolás Maduro</b>, que incluía la posibilidad de un exilio en <b>Rusia</b>, en medio del estancamiento político venezolano.— El caso de <b>Olmedo Javier Núñez</b>, ciudadano panameño detenido en <b>Venezuela</b>, sigue generando atención nacional, mientras su familia y autoridades esperan avances diplomáticos que permitan esclarecer su situación jurídica.— Persisten los obstáculos para la excarcelación de presos políticos en Venezuela, pese a anuncios y gestiones previas. Factores políticos, falta de garantías y tensiones internas han frenado avances concretos, según los elementos que se conocen hasta ahora.— El <b>Hospital Nicolás A. Solano</b> informó que mantiene sus operaciones con normalidad, a pesar de los cambios administrativos relacionados con el contrato del sistema de climatización, descartando afectaciones a la atención de pacientes.— Más de 45 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante el asueto por el 9 de enero, mientras las autoridades aplicaron más de 1,500 boletas por infracciones, como parte de los operativos de seguridad vial.— El <b>Ifarhu</b> detalló los requisitos y documentos exigidos para el Concurso General de Becas 2026, desglosados por nivel educativo, en un proceso que concentra alta expectativa entre estudiantes y acudientes.— En el contexto regional, la situación política venezolana y sus implicaciones humanitarias y diplomáticas continúan influyendo en la agenda informativa internacional, con especial atención desde países vecinos y organismos multilaterales.