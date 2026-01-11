Auditoría a la mina: expertos ponen en duda su alcance legal

El presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, reiteró en su rendición de cuentas el 2 de enero, que su gobierno no adoptará decisiones improvisadas sobre el futuro de la mina <b>Cobre Panamá</b>, y aseguró que el proceso se desarrolla con base en criterios técnicos y responsabilidad institucional.El mandatario señaló que su administración ha marcado distancia de prácticas del pasado, en las que —según indicó— prevalecieron intereses particulares por encima del bienestar colectivo. En ese sentido, subrayó que cada paso dado hasta ahora responde a un análisis cuidadoso y al interés nacional.Mulino añadió que, desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha trabajado en la elaboración de un <b>plan de gestión segura</b>, orientado a proteger tanto la <b>integridad física</b> del área como el <b>entorno ambiental</b> del proyecto minero, mientras se avanza en la definición de su futuro.