Río Indio: adjudicación del estudio de impacto ambiental se prevé para marzo de 2026

La adjudicación del estudio de impacto ambiental para el proyecto del <b><a href="/tag/-/meta/rio-indio">reservorio multipropósito de Río Indio</a></b> podría concretarse en marzo del próximo año, informó la subadministradora del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá,</a></b> <b><a href="/tag/-/meta/ilya-espino-de-marotta">Ilya Espino de Marotta.</a></b>Las declaraciones de la funcionaria tuvieron lugar durante el programa <b>Mesa de Periodistas de TVN, </b>en donde detalló que se encuentran trabajando con la empresa <b>consultora Ingetec</b> para concretar el diseño conceptual del proyecto.'Este proyecto abarca la <b>presa principal, un túnel, tres presas auxiliares y la zona del campamento</b> para el contratista de la obra. Una vez que tengamos ese concepto definido y algunas reuniones que estamos teniendo con las comunidades, podremos avanzar en el estudio de impacto ambiental, ya que entonces tendremos una idea clara de dónde estará ubicado cada sitio', detalló.<b>De Marotta </b>indicó que se encuentran actualizando una<b> línea base ambiental </b>que data de <b>2017 </b>y culminando algunas reuniones comunitarias, las cuales servirán a <b>Ingetec </b>para el diseño conceptual.Adicionalmente, la subadministradora adelantó que se encuentran concretando dos contratos: uno para la administración del programa de reasentamiento y otro para la construcción de la obra.'Pensamos que para el <b>tercer trimestre de 2026</b> podremos abrir el proceso de licitación de la construcción y tenerla adjudicada durante el primer <b>trimestre de 2027,</b> y allí empezar la construcción. Una vez inicie, serán cuatro años en los que paralelamente arrancará el reasentamiento', puntualizó.La también ingeniera recordó que deberán reasentar a <b>550 familias</b> y que, para cuando se comience el reasentamiento, el <b>Canal </b>deberá tener establecido el plan de compensación claramente definido para cada una de las familias.El coste total de la obra rondará los<b> $1,600 millones, con unos $400 millones </b>destinados al <b>plan de reasentamiento </b>(construcción de viviendas, escuelas, centros comunitarios, compra de terrenos y otros).'Yo apelo a que la ciudadanía confíe en el trabajo que está haciendo el <b>Canal de Panamá, </b>porque en estos <b>25 años </b>hemos demostrado que estamos comprometidos con el crecimiento social de las personas que viven en la cuenca y que hacemos las cosas de la manera correcta', finalizó.