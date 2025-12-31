Ataques 32, 33 y 34: ofensiva de Estados Unidos deja más de 110 muertos en operaciones antidrogas

Este martes 30 de diciembre, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la dirección del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ejecutó ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico que se desplazaban en convoy por aguas internacionales, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, estos serían los ataques 32, 33 y 34 a supuestas narcolanchas y submarinos en el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental.

Los ataques han dejado un total de 112 hombres puertos y dos sobrevivientes. La mayoría de las víctimas provenían de Venezuela.

De acuerdo con la información, las embarcaciones eran operadas por organizaciones designadas como terroristas y transitaban por rutas conocidas del narcotráfico.

La inteligencia militar confirmó que, previo a la operación, los tripulantes realizaron transferencias de narcóticos entre las tres naves, lo que reforzó la decisión de intervenir.

Durante el primer enfrentamiento, tres narcoterroristas murieron a bordo de una de las embarcaciones. Los ocupantes de las otras dos naves abandonaron sus embarcaciones, lanzándose al mar y alejándose antes de que se produjeran los ataques posteriores, los cuales provocaron el hundimiento de ambas naves.

Tras concluir los enfrentamientos, el Comando Sur de Estados Unidos notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de Búsqueda y Rescate, con el fin de atender a las personas que se encontraban en el agua.

La operación forma parte de la operación Lanza del sur, una estrategia del Departamento de Defensa orientada a interrumpir las rutas del narcotráfico marítimo y a combatir a organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.