Confusión de precios: cliente puede pagar menos y la ley la respalda

Personal de la Acodeco recorre los pasillos y neveras de un supermercado en Panamá para verificar que la exhibición de precios cumpla con la normativa vigente.
Por
Mileika Lasso
  • 31/12/2026 12:50
El caso se viralizó en TikTok y reavivó el debate sobre la confusión de precios y los derechos del consumidor en Panamá

Lo que para muchos sería “demasiado bueno para ser verdad” terminó siendo una experiencia real y legal para una consumidora en Panamá. Una clienta del supermercado Rey, en la sucursal de Brisas del Norte, tuvo la oportunidad de pagar apenas cuatro centavos por un fragmento de jamón picnic, debido a un error en el etiquetado del precio, una situación conocida como confusión de precios, prohibida por la ley panameña.

El hecho fue compartido en TikTok por la usuaria @Yoa.Linda, quien publicó la imagen del producto con el mensaje: “Cuando llegas al super y tienen super oferta, llegas a la caja y te dicen ese no es el precio”. Al momento de redactar esta nota, el video acumulaba 1,650 ‘likes’, 190 comentarios, 73 guardados y 399 compartidos, generando un amplio debate entre usuarios.

Según la etiqueta, el producto —Jamón Picnic Importado Andy’s— tenía un precio unitario de $8.27 por kilogramo, pero el fragmento empacado, con un peso de apenas 0.005 kilogramos, marcaba un precio total de $0.04, monto que corresponde matemáticamente al precio exhibido.

De acuerdo con la encuesta de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) del 12 de diciembre, ese mismo producto se vendía a $8.27 el kilo en la sucursal de Calle 50, lo que confirma que no se trataba de una promoción oficial, sino de un error de marcación en tienda.

Etiqueta del jamón picnic importado Andy’s con un precio total de $0.04, producto de una confusión de precios que generó debate en redes sociales y recordó los derechos del consumidor.
Entre los comentarios del video, algunos usuarios aseguraban que el precio era incorrecto, otros sugerían que la clienta debía pagar el monto “real” y recibir cambio, mientras que varios recordaron el popular meme de “mi primera chamba”. Ante las reacciones, la dueña de la cuenta respondió que prefirió no discutir con la cajera y dejó el producto.

Sin embargo, la ley es clara. La Acodeco reiteró que en Panamá está prohibida la confusión de precios, y que cuando existe doble marcación o información contradictoria en etiquetas, anaqueles o sistemas de cobro, el consumidor tiene derecho a pagar siempre el precio más bajo, sin que ello represente una falta.

Estas disposiciones están contempladas en la Ley 45 de 2007, de protección al consumidor, y se verán reforzadas con la Ley 473 de 2025, que entrará en vigor en junio de 2026 y exigirá que los comercios exhiban el precio final, con impuestos incluidos, para evitar cobros ocultos o engañosos.

La entidad recordó que el error es responsabilidad del comercio, no del cliente, y exhortó a los consumidores a que, si detectan precios confusos, dobles marcaciones o falta de precios visibles, exijan que se les cobre el precio más bajo y presenten la denuncia correspondiente, ya que estas prácticas son sancionables.

