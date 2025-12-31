Confusión de precios: cliente puede pagar menos y la ley la respalda

Lo que para muchos sería “demasiado bueno para ser verdad” terminó siendo una experiencia real y legal para una consumidora en Panamá. Una clienta del supermercado Rey, en la sucursal de Brisas del Norte, tuvo la oportunidad de pagar apenas cuatro centavos por un fragmento de jamón picnic, debido a un error en el etiquetado del precio, una situación conocida como confusión de precios, prohibida por la ley panameña.

El hecho fue compartido en TikTok por la usuaria @Yoa.Linda, quien publicó la imagen del producto con el mensaje: “Cuando llegas al super y tienen super oferta, llegas a la caja y te dicen ese no es el precio”. Al momento de redactar esta nota, el video acumulaba 1,650 ‘likes’, 190 comentarios, 73 guardados y 399 compartidos, generando un amplio debate entre usuarios.

Según la etiqueta, el producto —Jamón Picnic Importado Andy’s— tenía un precio unitario de $8.27 por kilogramo, pero el fragmento empacado, con un peso de apenas 0.005 kilogramos, marcaba un precio total de $0.04, monto que corresponde matemáticamente al precio exhibido.

De acuerdo con la encuesta de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) del 12 de diciembre, ese mismo producto se vendía a $8.27 el kilo en la sucursal de Calle 50, lo que confirma que no se trataba de una promoción oficial, sino de un error de marcación en tienda.