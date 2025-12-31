Confusión de precios: cliente puede pagar menos y la ley la respalda

Entre los comentarios del video, algunos usuarios aseguraban que el precio era incorrecto, otros sugerían que la clienta debía pagar el monto <i>'real'</i> y recibir cambio, mientras que varios recordaron el popular meme de <i><b>'mi primera chamba'</b></i>. Ante las reacciones, la dueña de la cuenta respondió que <b>prefirió no discutir con la cajera y dejó el producto</b>.Sin embargo, la ley es clara. La <b>Acodeco</b> reiteró que en Panamá está <b>prohibida la confusión de precios</b>, y que cuando existe <b>doble marcación o información contradictoria en etiquetas, anaqueles o sistemas de cobro</b>, el consumidor tiene derecho a pagar siempre el <b>precio más bajo</b>, sin que ello represente una falta.Estas disposiciones están contempladas en la <b>Ley 45 de 2007</b>, de protección al consumidor, y se verán reforzadas con la <b>Ley 473 de 2025</b>, que entrará en vigor en junio de 2026 y exigirá que los comercios exhiban el <b>precio final</b>, con impuestos incluidos, para evitar cobros ocultos o engañosos.La entidad recordó que <b>el error es responsabilidad del comercio, no del cliente</b>, y exhortó a los consumidores a que, si detectan precios confusos, dobles marcaciones o falta de precios visibles, <b>exijan que se les cobre el precio más bajo y presenten la denuncia correspondiente</b>, ya que estas prácticas son sancionables.