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Información útil

Agroferias IMA este miércoles 7 de octubre: horarios y lugares

El IMA realizará agroferias este miércoles 7 de octubre en distintos puntos del país.
El IMA realizará agroferias este miércoles 7 de octubre en distintos puntos del país. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/10/2026 14:35
Este miércoles habrá agroferias del IMA desde las 8:00 a.m. en varios sectores del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 7 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del miércoles 7 de octubre a nivel nacional

Para este miércoles 7 de octubre de septiembre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal de Río de Jesús en Río de Jesús cabecera y en la cancha techada de Tebarios en el distrito de Mariato.

-Panamá Oeste: Casa cultural de Puerto Caimito en el distrito de La Chorrera.

-Herrera: Cancha comunal de Los Cerritos en el distrito de Los Pozos.

-Chiriquí: Rancho Comunal de San Félix en el distrito de San Félix.

-Panamá Este: Terrenos de La Feria de Tanara en el distrito de Chepo y en el Trébol 2 en Pacora en el distrito de Panamá.

-Coclé: Cooperativa Bajito de San Miguel en el distrito de Penonomé.

-Darién: Terrenos de la Universidad de Panamá en San Vicente en el distrito de Pinogana.

-Los Santos: Parque de La Colorada en el distrito de Los Santos.

-Colón: Muelle de Cuipo en Circuito en el distrito de Chagres.

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