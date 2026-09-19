IMA anuncia agroferias este 21 y 22 de septiembre: conoce los puntos

La institución también recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y promover prácticas más sostenibles durante las jornadas.

El IMA informó que las personas que acudan a realizar sus compras deberán presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos disponibles.

Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. y se desarrollarán en distintos sectores del país, con el objetivo de acercar estos productos a las comunidades.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias los días lunes 21 y martes 22 de septiembre, como parte de su iniciativa para facilitar a los consumidores el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles.

Calendario de agroferias del IMA del lunes 21 y martes 22 de septiembre

Para el lunes 21 y martes 22 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de San Pedrito en el distrito de Santa Catalina.

-Panamá Oeste: Cancha comunal de El Líbano en el distrito de Chame.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde en el distrito de San Miguelito.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

-Chiriquí: Cancha Comunal de Potrero de Caña en el distrito de Tolé.

-Herrera: Cancha Comunal de La Valencia en Portobelillo en el distrito de Parita.

-Coclé: Cancha de baloncesto de Olá cabecera en el distrito de Olá.

-Colón: Parque Público de Limón en el distrito de Colón.

-Panamá: Gimnasio de Chilibre en el distrito de Panamá.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Playa de San Lorenzo en el distrito de Kusapín y en la Junta Comunal de Roka en el distrito de Munä.

-Los Santos: Cancha comunal de Los Asientos en el distrito de Pedasí.

-Darién: Casa local de Santa Librada en Yaviza en el distrito de Pinogana.

-Panamá Oeste: Parque al lado de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en Juan Demóstenes Arosemena en el distrito de Arraiján.

-Veraguas: Capilla de El Peñón en Los Hatillos en el distrito de San Francisco, en el IPT de Río de Jesús en Las Huacas en el distrito de Río de Jesús y en la Casa Comunal de Puerto Vidal en el distrito de Las Palmas.