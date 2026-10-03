Agroferias del IMA este 5 y 6 de octubre: conozca los puntos de venta

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 5 y martes 6 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Agroferias del IMA del lunes 5 y martes 6 de octubre

Para este lunes 5 y martes 6 de octubre de septiembre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

LUNES 5 DE OCTUBRE

-Herrera: Estadio Jackie Cardoze en Ocú cabecera.

MARTES 6 DE OCTUBRE

-Panamá: Calle 2da de Panamá Viejo en Parque Lefevre en el distrito de Panamá.

-Colón: Relleno de La Guaira en el distrito de Colón.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Kankintú en el distrito de Kankintú y en la cancha techada al lado de la agrodistribuidora de Buenos Aires en el distrito de Ñürüm.

-Los Santos: Junta comunal de El Espinal en el distrito de Guararé.

-Panamá Oeste: Mega Plaza frente a Villa Masiel en Herrera en el distrito de La Chorrera.

-Darién: Cuadro deportivo de Río Abajo en el distrito de Santa Fe.

-Chiriquí: Cancha comunal de El Puerto en el distrito de Remedios.

-Herrera: Cancha comunal de Villa Rosa en El Pájaro en el distrito de Pesé.

-Panamá Este: Loma del Naranjo y El Llano en el distrito de Chepo.

-Coclé: Casa local de El Olivo en El Caño en el distrito de Natá.

-Veraguas: Casa comunal de El Espavé en Corral Falso en el distrito de San Francisco, en la casa del Productor en los Terrenos de la Feria de Chitra en el distrito de Calore y en la Barriada San Pablo en el corregimiento de Soná cabecera.