El presidente José Raúl Mulino defendió sus viajes internacionales frente a las críticas que recibe cada vez que sale de Panamá y aseguró que estos encuentros permiten establecer contactos directos con quienes toman decisiones en el mundo. Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Punta Cana, República Dominicana, el mandatario reivindicó su estrategia diplomática y presentó una agenda de inversiones y proyectos para transformar la economía panameña.

“Cuando uno regresa a nuestros países, que nos critican por cada viaje que uno hace, si uno pudiera explicar lo que uno acorta en distancia, en tiempo y ponerle la cara a las situaciones frente a la gente que decide en el mundo”, manifestó.

Mulino sostuvo que la presencia de Panamá en escenarios internacionales permite acercar al país a nuevas oportunidades comerciales y fortalecer sus relaciones con otras economías. También dejó claro que no piensa abandonar esa estrategia.

“Seguiré viniendo siempre, siempre que me inviten”, expresó.

El mandatario destacó la importancia de mantener relaciones fructíferas con Estados Unidos y Europa, así como ampliar los intercambios con otros países de la región y las grandes potencias.

“No importa si es entre nosotros, Hispanoamérica, o si es con las grandes potencias del mundo. Panamá hoy día tiene esa experiencia”, señaló.

Una transformación de $500 millones

Entre los anuncios económicos destacó la expansión de la Zona Libre de Colón, proyecto que contempla una inversión aproximada de $500 millones. La iniciativa forma parte de los planes gubernamentales para fortalecer la plataforma logística y comercial del país.

Mulino presentó esta apuesta como parte de una transformación que, según afirmó, ya está en marcha.

“Me ha tocado transformar un país, llevo la mitad de mi periodo en marcha y es un momento de transformación”, manifestó.

El presidente también destacó los cambios en la administración de los puertos panameños y aseguró que el país mantiene actualmente el control de estas instalaciones.

“Hoy Panamá tiene control absoluto de sus puertos”, afirmó.

A esta estrategia sumó la adquisición del 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, empresa vinculada a un oleoducto que el Gobierno pretende aprovechar para desarrollar nuevas actividades en el sector energético.

“Acabamos de comprar el 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, que es un oleoducto con el que vamos a establecer ahora toda una ingeniería de transformación para ubicar a Panamá en el mundo de la energía”, sostuvo.

El mandatario también mencionó los proyectos de infraestructura energética y los planes de concesión de aeropuertos regionales como parte de las iniciativas para ampliar la capacidad económica del país.