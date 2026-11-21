El presidente José Raúl Mulino defendió sus viajes internacionales frente a las críticas que recibe cada vez que sale de Panamá y aseguró que estos encuentros permiten establecer contactos directos con quienes toman decisiones en el mundo. Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, en Punta Cana, República Dominicana, el mandatario reivindicó su estrategia diplomática y presentó una agenda de inversiones y proyectos para transformar la economía panameña.
“Cuando uno regresa a nuestros países, que nos critican por cada viaje que uno hace, si uno pudiera explicar lo que uno acorta en distancia, en tiempo y ponerle la cara a las situaciones frente a la gente que decide en el mundo”, manifestó.
Mulino sostuvo que la presencia de Panamá en escenarios internacionales permite acercar al país a nuevas oportunidades comerciales y fortalecer sus relaciones con otras economías. También dejó claro que no piensa abandonar esa estrategia.
“Seguiré viniendo siempre, siempre que me inviten”, expresó.
El mandatario destacó la importancia de mantener relaciones fructíferas con Estados Unidos y Europa, así como ampliar los intercambios con otros países de la región y las grandes potencias.
“No importa si es entre nosotros, Hispanoamérica, o si es con las grandes potencias del mundo. Panamá hoy día tiene esa experiencia”, señaló.
Una transformación de $500 millones
Entre los anuncios económicos destacó la expansión de la Zona Libre de Colón, proyecto que contempla una inversión aproximada de $500 millones. La iniciativa forma parte de los planes gubernamentales para fortalecer la plataforma logística y comercial del país.
Mulino presentó esta apuesta como parte de una transformación que, según afirmó, ya está en marcha.
“Me ha tocado transformar un país, llevo la mitad de mi periodo en marcha y es un momento de transformación”, manifestó.
El presidente también destacó los cambios en la administración de los puertos panameños y aseguró que el país mantiene actualmente el control de estas instalaciones.
“Hoy Panamá tiene control absoluto de sus puertos”, afirmó.
A esta estrategia sumó la adquisición del 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, empresa vinculada a un oleoducto que el Gobierno pretende aprovechar para desarrollar nuevas actividades en el sector energético.
“Acabamos de comprar el 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, que es un oleoducto con el que vamos a establecer ahora toda una ingeniería de transformación para ubicar a Panamá en el mundo de la energía”, sostuvo.
El mandatario también mencionó los proyectos de infraestructura energética y los planes de concesión de aeropuertos regionales como parte de las iniciativas para ampliar la capacidad económica del país.
Más allá de los anuncios de inversión, Mulino reconoció que la posición geográfica y la plataforma logística panameña no garantizan por sí solas el desarrollo. El país necesita fortalecer sus instituciones y preparar a su población para las exigencias de una economía cada vez más tecnológica.
“Ir de la mano del desarrollo sin educación es suicida”, advirtió.
En ese contexto, destacó la agenda nacional de tecnologías avanzadas, que incluye la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, diseñada con Georgia Tech, y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, elaborada con Arizona State University.
La intención es insertar a Panamá en actividades de mayor valor agregado, como el diseño de circuitos integrados, el ensamblaje, las pruebas, el empaquetado y la distribución internacional de componentes electrónicos.
El desafío será convertir estas estrategias en oportunidades concretas de capacitación y empleo para los panameños.
Durante el panel presidencial “Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades”, en el que también participó el presidente dominicano Luis Abinader, Mulino destacó el crecimiento interanual de los visitantes internacionales y la conectividad aérea de Panamá, con especial atención al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El mandatario elogió a Abinader por su papel en la promoción turística dominicana.
“La gente no viene a Punta Cana solo porque le sonó un nombre. Aquí está el mejor promotor que tiene República Dominicana, que es su presidente. Yo me quito el sombrero, sinceramente”, expresó.
Mulino también mencionó la Línea 3 del Metro de Panamá y el cuarto puente sobre el Canal como parte de la agenda de infraestructura de su administración.
En materia diplomática, destacó los vínculos con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Sobre este último país, señaló que ambas naciones comparten una visión de conectividad internacional: Emiratos enlaza Asia, Europa, África y Oriente Medio, mientras Panamá conecta los mercados americanos con el comercio mundial.
Asimismo, reiteró el compromiso con la neutralidad del Canal y una operación segura y eficiente.
La intervención presidencial dejó una agenda que combina inversiones, proyectos logísticos, energía, tecnología y relaciones comerciales. Sin embargo, los anuncios también plantean interrogantes sobre los mecanismos de financiamiento, los plazos de ejecución y los beneficios concretos para la población.
La expansión de la Zona Libre de Colón, la estrategia energética alrededor de Petroterminal y el desarrollo tecnológico representan apuestas que deberán traducirse en resultados verificables.
Mulino defendió sus viajes como instrumentos para abrir puertas y posicionar a Panamá ante los principales centros de decisión internacional. También aseguró que su Gobierno atraviesa una etapa de transformación.
La promesa presidencial es cambiar el rumbo económico del país. Su alcance dependerá de que los anuncios se conviertan en inversiones ejecutadas, oportunidades de empleo y mejores condiciones para los ciudadanos.