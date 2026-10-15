Publican ley sobre arrecifes coralinos tras veto de Mulino y aprobación por insistencia

Luego de la controversia entre la Asamblea Nacional y el presidente José Raúl Mulino ya es ley de la República la norma que establece una producción a los sistemas coralinos.

Esta norma, presentada por el diputado perredista Benicio Robinson, fue vetada por Mulino y enviada nuevamente a la Asamblea Nacional, en donde fue aprobada por insistencia.

Por ello, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30635-A este jueves 15 de octubre. Esta nueva ley además de la firma de la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, tiene la de Mulino y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

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Debido a que Mulino había vetado previamente la iniciativa por considerarla perjudicial para los ecosistemas marinos, la decisión del Legislativo de forzar su adopción por insistencia traslada de forma automática el caso a la Corte Suprema de Justicia.

Mulino sancionó la Ley No. 560 de este 14 de octubre de 2026, que modifica la Ley No. 304 de 2022, sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, sus ecosistemas y especies asociadas.

La Ley No. 560 corresponde al proyecto de ley No. 571, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional este 7 de septiembre.

Además, modifica el artículo No. 12 de la Ley No. 304 de 2022 y establece que el Ministerio de Ambiente será responsable de regular la construcción, modificación y otras actividades que se desarrollen en las aguas y el sustrato de los ecosistemas de pastos marinos y sus ecosistemas asociados.

La regulación deberá procurar la conservación, sostenibilidad y funcionamiento ecológico de estos ambientes. El artículo también prohíbe las actividades que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

Además, la Ley No. 560 incorpora el artículo No. 12-A, que prohíbe la construcción, modificación o cualquier actividad que implique daño directo a los ecosistemas de arrecifes coralinos, tanto en las aguas como en el sustrato. También prohíbe las actividades que puedan provocar daños irreversibles a estos ecosistemas.

La norma establece que entrará en vigor al día siguiente de su promulgación.

Antes de su sanción, Mulino vetó en su totalidad el proyecto de ley No. 571 por considerarlo inconveniente e inexequible.

El Ejecutivo argumentó que la reforma podía reducir la protección ambiental de los arrecifes coralinos y los pastos marinos al modificar las restricciones existentes y ampliar el margen de regulación administrativa del Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó las objeciones presidenciales y aprobó el proyecto por insistencia, con 50 votos a favor y seis en contra, según los antecedentes de la iniciativa.

Robinson defendió los cambios al señalar que buscaban impulsar el desarrollo socioeconómico y el turismo en regiones costeras e insulares, entre ellas Bocas del Toro.