Cepal prevé una contracción del 14% en las exportaciones panameñas en 2026 frente al alza del 20% en la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pee presentó este jueves, 15 de octubre,una nueva edición de su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026: la importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas, en la cual pronostica un aumento significativo de las exportaciones de bienes para 2026 y destaca las oportunidades que ofrecen los servicios modernos para diversificar las exportaciones e impulsar el crecimiento y la productividad.

El documento, presentado en una conferencia de prensa encabezada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, aborda la profunda reconfiguración que está experimentando el comercio mundial, influida por los objetivos de seguridad económica, resiliencia y sostenibilidad, por la instrumentalización de la interdependencia y marcada por el rápido avance de las tecnologías emergentes, el resurgimiento de las políticas de desarrollo productivo y la reorganización geográfica de las cadenas de valor.

El informe proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones de bienes de un 20% en 2026, el mayor desde el rebote pospandemia de 2021. Este resultado estaría impulsado por el alza de los precios de exportación de un 11% y el aumento de los volúmenes exportados de 9%, que crecería por sexto año consecutivo. Asimismo, advierte que el desempeño sería desigual entre subregiones: América del Sur se beneficiaría del ciclo de precios de los productos básicos, mientras que México destacaría por el dinamismo de sus exportaciones manufactureras.

Las exportaciones de servicios crecerían un 11%, impulsadas por la recuperación del transporte y los viajes, y el dinamismo resiliente de los servicios modernos. El comercio de mercancías elevó la demanda logística y de transporte internacional, mientras que el turismo favoreció las exportaciones de viajes, especialmente en Centroamérica y el Caribe.

Mapa del comercio regional ¿cuáles son las perspectivas para Panamá?

En su informe, la Cepal destacó a un grupo de países con un crecimiento exportador muy elevado durante el primer semestre, asociado principalmente al aumento de los precios internacionales del petróleo, sus derivados y algunos minerales estratégicos, entre ellos el oro, el cobre y la plata.

Así como también otro grupo con fuerte crecimiento, otros con cifras inferiores al promedio regional y señaló otro número reducido de países registró caídas en el valor de sus exportaciones en el primer semestre de 2026.

Destacó que el caso más notable es Panamá, cuya exportación de bienes experimentó una fuerte caída de 23% inteanual a junio 2026, inferior al 50% registrado en junio de 2026, debido al cierre de la actividad minera de cobre y a la normalización de las exportaciones tras los elevados registros observados previamente.

Y para el cierre de fin de año, la Cepal proyecta una contracción del 14% en el valor de las exportaciones panameñas, por debajo del promedio regional y muy distante de países como Perú. Otros países con perspectivas negativas en el valor de sus exportaciones para el cierre del 2026 son: Granada -6%, Cuba -13%, Dominica -20% y Saint Kitts y Nevis -24%.

Por el contrario para Perú, la Cepal prevé que sus exportaciones terminen el año con un crecimiento de 30%, México 26%, Bolivia 23%, Bahamas 19%, Paraguay 19%, Argentina 19%, Belice 17%, Venezuela 17%, Ecuador 16%, Brasil 16%, Guyana 15%, Colombia 15%, República Dominicana 14%, Honduras 13%, Guatemala 13% y Chile 13%, Haití 11%, Suriname, 9%, Antigua y Barbuda, 9%, El Salvador 7%, Costa Rica 7%, Barbados 6%, Santa Lucía 5%, Nicaragua %, Uruguay 5%, San Vicente y las Granadinas 3%, Trinidad y Tobago 2% y Jamaica 2%.

Exportaciones por país a junio 2025 versus junio 2026

De acuerdo con el informe, los datos del comercio de bienes por países para el período enero-junio de 2026 confirman, por el lado de las exportaciones, una recuperación amplia y generalizada respecto de la primera mitad de 2025. A nivel regional, la tasa de crecimiento de las exportaciones pasó del 4% al 20%, reflejando tanto la mejora de los precios de varios productos básicos como una expansión de los volúmenes exportados en diversas economías de la región. Por su parte, las importaciones pasaron de 6% a 14% interanual.

En su informe la Cepal destaca un grupo de países con un crecimiento exportador muy elevado, asociado principalmente al aumento de los precios internacionales del petróleo, sus derivados y algunos minerales estratégicos, entre ellos el oro, el cobre y la plata. Sobresalen los casos de Venezuela (República Bolivariana de) (60%), Bolivia (Estado Plurinacional de) (57%), el Perú (39%), Suriname (39%), Nicaragua (33%), México (25%) y Guyana (24%).

En varios de estos países, el dinamismo exportador estuvo acompañado por aumentos importantes de las importaciones, que reflejó mayores necesidades de bienes de capital e insumos intermedios vinculados a los sectores extractivos y exportadores. El informe precisa que este patrón resulta particularmente visible en el Perú, Venezuela (República Bolivariana de), México, además de Nicaragua y Suriname, donde la expansión de las exportaciones coincidió con un aumento significativo de las importaciones.

Las exportaciones manufactureras de México crecieron más del 26%, impulsadas por la integración de sus cadenas productivas con los Estados Unidos y la relocalización de actividades manufactureras hacia México. Han sido particularmente favorecidas las exportaciones no automotrices, especialmente de maquinaria para procesamiento de datos y otros bienes vinculados con el auge de las inversiones en IA (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2026).

En el grupo de países que registraron un fuerte crecimiento de las exportaciones, pero con una expansión más moderada (o incluso una contracción) de las importaciones destacan: Argentina (25% de crecimiento exportador y -4% en las importaciones), el Brasil (11% y 5%, respectivamente) y Chile (20% y 6%, respectivamente).

En estos casos, el buen desempeño exportador coexistió con niveles relativamente bajos de la demanda interna. En la Argentina, por ejemplo, el ajuste macroeconómico y la recomposición de precios relativos continuaron moderando la absorción interna y las compras externas, al tiempo que mejoraron los incentivos a la producción exportadora. En el Brasil y Chile, la evolución favorable de las exportaciones estuvo asociada, entre otros factores, a mayores ventas de productos agroindustriales, mineros y manufacturas seleccionadas. Un tercer grupo está compuesto por economías que registraron un aumento de sus exportaciones inferior al promedio regional, acompañado también por aumentos de las importaciones. En esta categoría se ubican Colombia, el Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana. En la mayoría de estos países, el desempeño comercial respondió a una combinación de mayores exportaciones manufactureras y agroindustriales, junto con mayores compras externas de bienes de consumo e insumos intermedios. Asimismo, se observa un conjunto de países donde las exportaciones crecieron más lentamente que las importaciones, situación que puede interpretarse como una mayor demanda interna, de la inversión y mayores precios de sus importaciones. Este patrón es visible en el Ecuador, así como en varias economías del Caribe.

Otro número reducido de países registró caídas en el valor de sus exportaciones en el primer semestre de 2026. El caso más notable es Panamá, que experimentó una fuerte caída debido al cierre de la actividad minera de cobre y a la normalización de las exportaciones tras los elevados registros observados previamente.

Se destacan también las caídas observadas en Cuba (-10%), Jamaica (-10%) y Trinidad y Tabago (-8%), asociadas a factores específicos de cada economía, incluyendo limitaciones productivas internas, la evolución de los mercados energéticos y una menor disponibilidad exportable en algunos sectores.

En conjunto, la expansión de las exportaciones de bienes de la región durante el primer semestre de 2026 respondió a dos motores principales. Por una parte, el repunte de los precios de diversos productos básicos, especialmente hidrocarburos, minerales y algunos productos agrícolas.

Por otra parte, el fortalecimiento de las exportaciones manufactureras vinculadas a cadenas regionales y globales de valor, particularmente en México, Costa Rica y otras economías de Centroamérica. Ambos factores explican que el crecimiento de las exportaciones regionales haya superado ampliamente al observado en el primer semestre de 2025 y que la recuperación haya alcanzado a la mayoría de los países de la región.

“La región enfrenta importantes desafíos en un entorno geopolítico incierto. Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en rutas logísticas y la falta de previsibilidad de la política comercial plantean riesgos para el comercio. La competencia por minerales críticos y las nuevas exigencias ambientales también están reconfigurando las cadenas de valor y las condiciones de acceso a los mercados”, enfatizó el Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

Daniela García, Directora de la División de Comercio Internacional e Integración, destacó que la coyuntura comercial favorable observada en la región durante 2026 ofrece una oportunidad para conectar las políticas comerciales, de desarrollo productivo y de inversión con las nuevas tendencias de la economía mundial.