Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de nuevos cargos en Estados Unidos

El depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves 15 de octubre de 2026 no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos, según informó el diario El Tiempo de Bogotá.

Ambos comparecieron ante el juez federal Alvin Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una semana después de que la Fiscalía presentara la nueva acusación y extendiera a Flores el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que anteriormente pesaba solo contra Maduro.

Al responder al juez, Maduro rechazó los señalamientos y sostuvo que las acusaciones contra él se basan en «falsas acusaciones y testimonio contra su persona».

También afirmó que se trata de una «suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado».

Flores, por su parte, se declaró «completamente inocente» y «no culpable» de los nuevos cargos.

Tanto Maduro como Flores confirmaron ante el tribunal que sus abogados les habían informado sobre la nueva acusación y que habían recibido una copia del documento en español.

Tras las declaraciones de inocencia, la audiencia se concentró en el calendario judicial.

El juez Hellerstein aplazó el inicio del juicio hasta el 14 de junio de 2027, después de que estuviera previsto inicialmente para el 1 de junio de ese año.

La defensa solicitó más tiempo para preparar su respuesta a los nuevos señalamientos presentados por la Fiscalía estadounidense.

De acuerdo con El Tiempo, no está prevista otra audiencia hasta diciembre de 2026. La última sesión antes del inicio del juicio quedó programada para el 7 de junio de 2027.

La comparecencia también permitió escuchar a Maduro y Flores en una de las pocas ocasiones en que han hablado públicamente desde que fueron presentados ante la justicia estadounidense en enero de 2026, después de su arresto en Caracas y posterior traslado a Nueva York.