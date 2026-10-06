Agroferias del IMA: estos son los puntos habilitados este jueves 8 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 8 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este jueves 8 de octubre las agroferias del IMA estarán en los siguientes puntos del país:
-Colón: ULAPS de Portobelo en el distrito de Portobelo.
-Veraguas: Escuela El Alto en el distrito de Santa Fe, CEBG El Guabal en Río Luis en el distrito de Santa Fe y en Casa Comunal de La Mesa en la Mesa cabecera.
-Panamá Oeste: Jardín Chiquitín en Ollas Arriba en el distrito de Capira.
-Panamá Este: Cancha Loma del Río en el distrito de Chepo.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Venado, en Bagama en el distrito de Müna.
-Herrera: Cancha comunal de Cabuya en el distrito de Parita.
-Chiriquí: Rancho comunal de Alto Quiel en el distrito de Renacimiento.
-Panamá: Villa Lorena en los estacionamientos del Edificio 28 de Río Abajo en el distrito de Panamá.
-Coclé: Terrenos del Festival del Sombrero Pintao en La Pintada cabecera.
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