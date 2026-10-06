Dengue en Panamá: Minsa y OPS investigarán cada fallecimiento para detectar fallas

Panamá revisará de manera individual los fallecimientos relacionados con el dengue para determinar qué pudo hacerse mejor en la atención de los pacientes y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La iniciativa es desarrollada por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyos especialistas analizarán directamente los casos en los centros médicos donde ocurrieron las muertes.

El doctor Camaliel Gutiérrez, experto de la OPS en vigilancia de enfermedades arbovirales, explicó que se aplicará una metodología basada en más de dos décadas de experiencia internacional.

El análisis permitirá identificar posibles oportunidades de mejora en distintas etapas del proceso, desde el diagnóstico clínico hasta el manejo integral del paciente.

Aunque Panamá presenta una reducción en el número de casos y hospitalizaciones por dengue en comparación con el período anterior, el aumento de los fallecimientos llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia y las acciones de atención.

La estrategia también contempla capacitar al personal sanitario y fortalecer los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento.