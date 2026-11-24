Cuando se les preguntó en qué medida el crecimiento económico de Panamá se refleja en la vida cotidiana de su familia, el 39,7% de los entrevistados respondió que se refleja poco y el 36,8% dijo que no se refleja en nada. Las dos respuestas suman 76,5%, según las gráficas de noviembre de la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá.
El 20,9% dijo que percibe algún reflejo del crecimiento en su vida familiar y el 2,1% respondió que lo percibe mucho. La pregunta mide cómo los entrevistados dicen experimentar el crecimiento en su hogar.
Al preguntar qué ajustes habían hecho los hogares para cubrir sus gastos durante los últimos 12 meses, el 26,8% mencionó que había reducido la cantidad de productos que compra. El 26% dijo que había optado por marcas más económicas y el 24,9%, que había reducido las salidas a restaurantes.
Entre las respuestas también aparece la reducción del número de comidas diarias, mencionada por el 22,7% de los entrevistados. Otro 17,5% indicó que había pasado a comprar de forma semanal o diaria.
El 10,9% señaló que recurrió a préstamos o tarjetas y el 7,4% dijo que postergó consultas o medicamentos. El 15,4% respondió que su hogar no había tenido que hacer ajustes.
La pregunta permitía marcar hasta dos opciones, por lo que una misma persona pudo reportar, por ejemplo, que compró menos productos y que cambió de marca. Cada porcentaje muestra qué proporción mencionó ese ajuste.
La medición se realizó del 14 al 19 de noviembre de 2026, con 1.501 entrevistas cara a cara en ocho provincias.