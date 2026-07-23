El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión

La capacidad de ahorro aparece aún más limitada. El 60% afirma que no puede ahorrar parte de sus ingresos, mientras que 36,3% asegura que puede hacerlo, pero muy poco.En conjunto, 96,3% de los encuestados tiene una capacidad de ahorro nula o muy limitada. Solo 3,2% afirma que puede ahorrar con facilidad.El resultado muestra que la mayor parte de los ingresos de los hogares se destina al consumo y al pago de las necesidades cotidianas, con poco margen para generar ahorro.La combinación de una percepción negativa sobre la situación económica, las dificultades para cubrir los gastos básicos y la limitada capacidad de ahorro refleja una fragilidad financiera generalizada entre los hogares consultados.