  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión

La percepción sobre la situación económica refleja una mayor presión sobre los hogares, con dificultades para cubrir gastos básicos y una capacidad de ahorro limitada.
La percepción sobre la situación económica refleja una mayor presión sobre los hogares, con dificultades para cubrir gastos básicos y una capacidad de ahorro limitada. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 24/07/2026 00:00
Más de la mitad percibe un deterioro de su situación económica, 62,3% tiene dificultades para cubrir sus gastos básicos y 96,3% no puede ahorrar o solo puede hacerlo muy poco

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La percepción ciudadana sobre la situación económica de los hogares muestra un escenario de presión creciente. Más de la mitad de los encuestados considera que su situación económica empeoró, mientras seis de cada diez enfrentan dificultades para cubrir sus gastos básicos.

El 57,8% considera que su situación económica actual es peor que antes. Dentro de este grupo, 35,4% afirma que está “algo peor” y 22,4% la considera “mucho peor”.

En contraste, 11,9% percibe una mejoría: 10,9% considera que su situación está algo mejor y 1% mucho mejor. Otro 30,1% considera que su situación se mantiene igual.

El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión

El balance resulta claramente negativo. Por cada persona que percibe una mejora en su situación económica, casi cinco consideran que esta empeoró.

La presión también se refleja en la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas. El 62,3% afirma que le resulta difícil cubrir gastos como alimentación, transporte, servicios públicos y medicamentos.

De ese total, 38% considera que la tarea es algo difícil y 24,3% la califica como muy difícil.

Solo 8% considera que cubrir estos gastos resulta fácil: 7,1% dice que es algo fácil y 0,9% que es muy fácil. Otro 29,6% se ubica en una posición intermedia.

Los resultados muestran que cubrir las necesidades básicas representa un reto para una mayoría de los hogares consultados.

El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión
El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión
Poco margen para ahorrar

La capacidad de ahorro aparece aún más limitada. El 60% afirma que no puede ahorrar parte de sus ingresos, mientras que 36,3% asegura que puede hacerlo, pero muy poco.

En conjunto, 96,3% de los encuestados tiene una capacidad de ahorro nula o muy limitada. Solo 3,2% afirma que puede ahorrar con facilidad.

El resultado muestra que la mayor parte de los ingresos de los hogares se destina al consumo y al pago de las necesidades cotidianas, con poco margen para generar ahorro.

La combinación de una percepción negativa sobre la situación económica, las dificultades para cubrir los gastos básicos y la limitada capacidad de ahorro refleja una fragilidad financiera generalizada entre los hogares consultados.

El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión
El bolsillo de los panameños enfrenta mayor presión

Los resultados corresponden a la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.

La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.

El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente. La medición permite comparar los resultados de julio con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo