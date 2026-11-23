El Ministerio de Salud (MINSA) reiteró este lunes que es seguro acudir a realizar compras en MERCA Panamá, luego de que el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recorriera las instalaciones del principal centro de abastecimiento de alimentos del país y verificara las medidas de vigilancia implementadas ante los casos de malaria detectados en áreas cercanas. Durante su visita, el titular de Salud informó que se han identificado 217 casos de malaria, de los cuales más del 75% de los pacientes ya completó o se encuentra actualmente en tratamiento, lo que evidencia un avance significativo en el control del brote.

Boyd Galindo destacó que las acciones de vigilancia epidemiológica, detección temprana y atención oportuna desarrolladas por los equipos de salud han permitido contener el foco identificado y evitar la propagación de la enfermedad hacia otras zonas. Además, señaló que las pruebas realizadas recientemente no han detectado nuevos casos positivos, un indicador que las autoridades consideran favorable dentro del monitoreo permanente que mantienen en el área. No obstante, precisó que continúan las labores para localizar y brindar tratamiento a las pocas personas que aún están pendientes de recibir atención médica. El ministro aclaró que la malaria no se transmite a través de los alimentos, sino por la picadura de un mosquito Anopheles infectado, por lo que los productos frescos comercializados en MERCA Panamá no representan ningún riesgo para los consumidores. En ese sentido, hizo un llamado a la población a mantener la confianza en este centro de comercialización y aprovechar la variedad, frescura y precios accesibles de los productos que allí se ofrecen.