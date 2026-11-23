El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta que se registran en el país.

La entidad recordó que permanecer durante largos períodos bajo el sol puede generar afectaciones a la salud, entre ellas agotamiento por calor, deshidratación y daños en la piel que, con el tiempo, pueden aumentar el riesgo de cáncer.

Como parte de las recomendaciones, el Minsa pidió limitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la radiación alcanza mayor intensidad.