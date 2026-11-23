El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de las temperaturas y los niveles de radiación ultravioleta que se registran en el país.
La entidad recordó que permanecer durante largos períodos bajo el sol puede generar afectaciones a la salud, entre ellas agotamiento por calor, deshidratación y daños en la piel que, con el tiempo, pueden aumentar el riesgo de cáncer.
Como parte de las recomendaciones, el Minsa pidió limitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la radiación alcanza mayor intensidad.
También aconsejó utilizar protector solar, ropa fresca que cubra brazos y piernas, además de gorra o sombrero y lentes de sol. La hidratación constante, principalmente con agua, es otra de las medidas consideradas fundamentales para evitar complicaciones por las altas temperaturas.
La directora de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, explicó que una adecuada ingesta de agua ayuda a mantener la hidratación del organismo y favorece el funcionamiento de los riñones.
Las autoridades también recomendaron prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o debilidad luego de permanecer expuesto al calor. Si estas señales aparecen, se debe buscar atención médica en la instalación de salud más cercana.