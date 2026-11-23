La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes 23 de noviembre la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, y de su esposa, Rocío Caballero Bosch, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.
La solicitud fue presentada por el equipo de fiscales que lleva las pesquisas y remitida a la Policía Nacional para hacer efectiva la captura de ambos.
De acuerdo con el documento difundido por medios paraguayos, los dos estarían vinculados a hechos investigados como presunto lavado de activos y administración en provecho propio, delitos contemplados en el Código Penal de ese país.
La orden se produjo después de un allanamiento realizado el sábado en una empresa, donde las autoridades incautaron documentos relacionados con una compañía presuntamente vinculada a Francisco Peña.
Las diligencias buscan esclarecer una supuesta operación de compraventa de un inmueble realizada en 2023 con la entonces Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.
Uno de los elementos bajo investigación es la adquisición de un terreno de 1,184 hectáreas en el departamento de Paraguarí, valorado en aproximadamente $3 millones, por parte de la empresa Pear SRL.
Según una declaración ante la Fiscalía del exvicepresidente segundo de Ueno Bank, Julio Rey, quien se encuentra en prisión preventiva por este caso, la compañía estaría vinculada a Francisco Peña.
De acuerdo con el testimonio divulgado por el diario ABC Color, el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial relacionado con Ueno, habría asumido los vencimientos de las cuotas de esa operación mediante supuestos pagos por servicios de forraje.
La Fiscalía busca determinar si la compraventa respondió a una operación real o si fue utilizada para encubrir movimientos financieros irregulares.
El allanamiento del sábado en la empresa DYP SA, ubicada en Fernando de la Mora, estuvo relacionado con la búsqueda de documentos sobre Pear SRL y sus posibles conexiones con la operación inmobiliaria.
Ueno Bank ingresó el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central de Paraguay. Como parte de las investigaciones también fueron detenidos y están bajo pesquisa el expresidente de esa institución, Carlos Carvallo, y varios exdirectivos de la entidad financiera.
La semana pasada, fiscales y policías realizaron registros en las viviendas de Francisco Peña y de su hermano Manuel Peña, como parte de las diligencias para esclarecer los vínculos entre familiares del exmandatario y empresas relacionadas con el caso.