La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes 23 de noviembre la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, y de su esposa, Rocío Caballero Bosch, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

La solicitud fue presentada por el equipo de fiscales que lleva las pesquisas y remitida a la Policía Nacional para hacer efectiva la captura de ambos.

De acuerdo con el documento difundido por medios paraguayos, los dos estarían vinculados a hechos investigados como presunto lavado de activos y administración en provecho propio, delitos contemplados en el Código Penal de ese país.

La orden se produjo después de un allanamiento realizado el sábado en una empresa, donde las autoridades incautaron documentos relacionados con una compañía presuntamente vinculada a Francisco Peña.

Las diligencias buscan esclarecer una supuesta operación de compraventa de un inmueble realizada en 2023 con la entonces Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.