Con la selección de Panamá ya clasificada al Final Four de la Liga de Naciones 2026-2027 y a la Copa Oro 2027, el próximo mes de diciembre, el equipo podría cerrar el año con duelos duelos amistosos fuera de la fecha FIFA.

Es atípico ver al combinado panameño jugar por estas fechas, pero no quita el hecho que podría ser atractivo para el fanático cerrar el 2026 viendo a la selección jugar de cara a esos compromisos importantes. Días atrás se confirmó que Panamá jugará ante Perú este miércoles 9 de diciembre en Cusco y ahora se abre una posibilidad de un segundo amistoso para cerrar el año.

El vicepresidente de la Fepafut, Fernando Arce, confirmó que se está negociando la posibilidad que Panamá y Venezuela se enfrenten en duelo amistoso en el estadio Rommel Fernández. Este sería un encuentro importante debido a la importancia población venezolana que vive en nuestro país.

“Tenemos un partido ya cerrado con Perú este 9 de diciembre con una selección con jugadores de la liga y se está conversando con un partido contra Venezuela. Como todos los compromisos, la afición estará presente, que nos alegren y den ese ambientazo que saben dar”, señaló el vicepresidente Arce. De hecho, Panamá y Venezuela se han visto las caras en 16 ocasiones, con cinco victorias para cada bando y seis empates. El último choque entre ambos finalizó empate 2-2 el pasado 15 de noviembre del 2022 en en duelo que se jugó en Emiratos Árabes Unidos previo al Mundial 2022.

En esa misma línea, Thomas Christiansen también habló sobre la posibilidad de incorporar, en su mayoría, a jugadores de la LPF. Uno de los nombres que más ha sonado para esa convocatoria ha sido el de Carlos Hernández del Veraguas United, actual máximo goleador de la liga con 17 tantos. Christiansen reveló que “no me quiero adelantar, pero tiene muchas posibilidades” y que también tiene entre sus planes llamar a jugadores de la última convocatoria que no vieron muchos minutos, siempre y cuando tengan el permiso de sus clubes para asistir a los juegos.

“Si tengo la posibilidad de llamar algunos que estuvieron en la última convocatoria y no tuvieron muchos minutos, lo más lógico es que los podría traer”, reveló. Hay que recordar que al no ser un partido en fecha FIFA, los clubes están en su derecho de no prestar a los jugadores. “En esta fecha no FIFA, por como cae en diciembre, hay ligas que no están compitiendo y tenemos la posibilidad de traer gente que militan afuera que hayan acabado sus ligas y estamos en ello. Esta semana vamos a completar el listado”.