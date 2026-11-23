El Gobierno Nacional aclaró este lunes que la reunión sostenida entre la Comisión Interministerial y representantes de Minera Panamá tuvo un carácter estrictamente informativo y no representa una decisión sobre el futuro de la mina Cobre Panamá, cuyo contrato fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023. A través de un comunicado oficial, la Comisión Interministerial, encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, e integrada por los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que el encuentro tuvo como propósito comunicar formalmente a la empresa el inicio de un proceso de diálogo y participación ciudadana anunciado previamente por el presidente José Raúl Mulino. Mulino informó que el país abrirá un proceso de diálogo para evaluar alternativas que permitan atender la situación de la mina y garantizar que cualquier decisión responda a los intereses nacionales. Durante un mensaje a la nación, el mandatario sostuvo que Panamá enfrenta el reto de encontrar una solución definitiva al conflicto minero, tomando en cuenta tanto los arbitrajes internacionales como los compromisos ambientales derivados del cierre de la operación. Mulino planteó la posibilidad de explorar mecanismos que permitan generar los recursos necesarios para financiar un cierre definitivo y ordenado del proyecto, sin que la carga recaiga sobre los contribuyentes panameños.

Durante la reunión, el ministro Moltó dejó por sentado que no se va a tomar ninguna decisión sin tener la participación de los panameños. ”Creo que esto es de suma importancia porque es lo que creemos que es correcto y lo que nos ha pedido el presidente antes de llegar a cualquier propuesta o acuerdo”, expresó Moltó en un video divulgado por el MICI. El ministro Navarro, por su parte, indicó que los temas ambientales serán fundamentales cuando se inicien las conversaciones, ya que consideró que el tema ambiental no será un adicional, sino un central. “Lo que se haga debe tener los estándares ambientales más estrictos de la industria. Tomemos en cuenta la participación ciudadana no solamente a raíz del Acuerdo de Escazú, sino también la participación de las comunidades locales”, sostuvo. El ministro de Economía comentó que tanto el Gobierno como la empresa minera escuchan las preocupaciones sociales. “Si tenemos éxito en escuchar esas preocupaciones este proyecto puede caminar con éxito”, sostuvo. Según el Gobierno, este proceso se desarrollará bajo los principios del Acuerdo de Escazú, garantizando el acceso a la información, la transparencia y la participación de la ciudadanía antes de cualquier determinación relacionada con la actividad minera en el país. Durante la reunión, las autoridades expusieron las condiciones establecidas por el Estado panameño para cualquier eventual avance en las conversaciones sobre el proyecto minero. Entre ellas destacan cinco pilares fundamentales: la propiedad estatal de los recursos minerales, el máximo beneficio económico y social para Panamá, el respeto a la soberanía nacional, la protección ambiental mediante altos estándares de fiscalización independiente y el estricto apego a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente. El comunicado señala que Minera Panamá aceptó las condiciones planteadas por el Gobierno. Con anterioridad, la empresa también ha expresado interés en iniciar una etapa formal de negociación con el Gobierno, luego de conocerse los resultados de las auditorías y evaluaciones técnicas realizadas por la comisión interministerial que analizó el futuro del proyecto minero. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el proceso buscará determinar cuál es la alternativa más conveniente para el país, bajo una serie de criterios previamente definidos por el Gobierno.