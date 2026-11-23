El movimiento comercial acumulado de la Zona Libre de Colón (ZLC) alcanzó los $23,166.0 millones entre enero y octubre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 20.5 %, equivalente a $3,945.1 millones adicionales frente a los $19,220.9 millones registrados en el mismo período de 2025. De acuerdo con el informe del Área de Estadística y Estudios Económicos de la Dirección de Finanzas de la ZLC, este desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las reexportaciones, que sumaron $12,415.1 millones, reflejando un alza del 33.6 % en comparación con el año anterior. Por su parte, las importaciones acumuladas totalizaron $10,750.6 millones, con un incremento del 8.3 %. En el renglón de las importaciones, nueve mercados concentraron el 69.8 % del total recibido en la zona franca, liderados por China Continental (45.1 %), Estados Unidos (7.5 %) y Bélgica (4.2 %). Les siguieron México, Japón e Italia (3.2 % cada uno); Hong Kong y Vietnam (2.7 % cada uno); y Alemania (2.2 %).

Reexportaciones En cuanto a las reexportaciones, 13 destinos absorbieron el 72.5 % de la mercancía despachada. La lista la encabeza Venezuela (11.4 %), seguida de Panamá (8.6 %), Costa Rica (8.4 %), Colombia (7.4 %), Guatemala y Estados Unidos (6.4 % cada uno), República Dominicana (4.6 %), Honduras (4.4 %), El Salvador (4.3 %), Nicaragua (4.1 %), Ecuador (3.9 %), Cuba (3.5 %) y Chile (3.0 %). En términos de volumen, el manejo de carga acumulada entre enero y octubre de 2026 registró un total de 2,323.3 miles de toneladas métricas, cifra que supone un crecimiento del 17.2 % (340.4 miles de toneladas métricas más que en igual lapso de 2025). Las importaciones movilizaron 1,226.5 miles de toneladas métricas —un aumento interanual del 8.2 %—, cuyo 69.7 % provino de China Continental (58.6 %), Estados Unidos (4.1 %), México (3.8 %) y Bélgica (3.2 %). Asimismo, la carga física de las reexportaciones alcanzó las 1,096.8 miles de toneladas métricas, registrando un repunte del 29.2 % frente al año pasado. El 73.3 % de este volumen tuvo como destino Venezuela (14.5 %), Panamá (10.1 %), Cuba (9.4 %), Nicaragua (7.8 %), Colombia (5.5 %), Costa Rica (5.3 %), Estados Unidos (5.2 %), Honduras y República Dominicana (3.5 % cada uno), El Salvador (3.4 %), Guatemala (2.6 %) y Letonia (2.5 %).