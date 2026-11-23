El Real Madrid vuelve a su competición favorita, la UEFA Champions League. El rival que tendrán por delante es el PSV de Países Bajos que visitará el estadio Santiago Bernabéu con la convicción de poder llevarse los tres puntos como visitante.

Previo al compromiso, el técnico merengue, José Mourinho atendió a los medios de comunicación y habló en particular sobre la actual situación deportiva que vive una de sus estrellas, Vinícius Jr. El jugador volvió a vestirse de corto ante el Celta de Vigo tras cumplir una sanción de cuatro partidos y que le hizo perderse duelos claves ante el Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia.

Los números no mienten y este no ha sido el año para el extremo brasileño. Ahora con la competencia que tiene con Diomande, a Vinícius se le ha hecho más difícil acoplarse al sistema de Mourinho.

En los 13 partidos que ha jugado entre todas las competencias, el brasileño apenas suma un gol y tres asistencias. Números muy por debajo en comparación con lo visto en años anteriores.

A pesar de esta situación, existe confianza plena en que el brasileño vuelva a su mejor versión, ahora que está completamente a disposición de Mourinho para la recta final antes del parón por Navidad.

Rendimiento de Vinícius Jr. “Yo creo que volverá a su potencial máximo. Es joven y a veces los jugadores cuando se acercan a los 30 años algunos de ellos no consiguen mantener el nivel físico ideal. Algunos también pierden la motivación, pero Vini es joven, la gente se olvida de que ha llegado aquí muy joven, que ha ganado todo...pero como decía cuando lo querían matar, es muy buen chico, muy empático con todos y esto es una base fundamental. Ha llegado, participación muy positiva. Quizás se ha interrumpido un momento de crecimiento, de confianza, condición y quizás se ha interrumpido con esa expulsión”. Desafío ante el PSV “Es un buen equipo, uno que vale más que los puntos que tiene. Vienen aquí a por los puntos, no vienen a pensar que vienen a perder. Grandes jugadores, entrenador con mucha experiencia... no es un partido fácil para nada. Tres días entre partido bien, pero dos es duro. Como siempre hago, un par de piernas frescas con energía cuando hay poco tiempo entre partidos. Los 12 puntos nos dan la tranquilidad, pero hay que seguir que no queremos jugar el playoff”.

Una nueva era en el fútbol “La diferencia es que en nuestras generaciones para parecer tenías que ser y ahora hay muchos que parecen antes de ser y otros que parecen sin nunca llegar a ser. Es una diferencia fundamental. Más que el fútbol haya cambiado, las herramientas y la dimensión de los staffs y los datos, todo lo que tienes para controlar las cargas, etc. El mundo ha cambiado y te tienes que adaptar”.