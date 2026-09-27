Panamá: Comercio mantiene ‘desempeño favorable’, impulsado por la ZLC y el consumo

El sector comercio mantuvo un “desempeño favorable” durante el primer semestre de 2026, respaldado tanto por la recuperación del comercio regional a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) como por el fortalecimiento de la demanda interna, según el Informe de Coyuntura Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a junio 2026.

La ZLC registró una recuperación destacada durante el período, con un crecimiento interanual acumulado de 24.9% en las reexportaciones a junio. Este resultado respondió a una mayor demanda de los mercados regionales y a la recuperación de los flujos de comercio intrarregional, particularmente desde marzo, cuando se observaron tasas de expansión de doble dígito.

Entre los principales destinos que impulsaron este crecimiento destacaron Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras, consolidando el papel de la Zona Libre de Colón como uno de los principales centros de redistribución comercial de América Latina y el Caribe.

Por tipo de mercancía, sobresalieron las reexportaciones de máquinas y aparatos eléctricos, que aumentaron $403.2 millones, con destaque para los equipos informáticos. También aumentaron los productos farmacéuticos, con $299.7 millones; prendas de vestir, con $203.5 millones; perfumes y cosméticos, con $132.0 millones; el calzado, con $107.5 millones; y las bebidas y licores, con $95.0 millones.

La amplitud de los rubros que mostraron crecimiento evidencia una recuperación más generalizada de la actividad comercial y una mayor diversificación de la demanda regional. En el mercado interno, los indicadores de consumo continuaron reflejando un entorno favorable. Las ventas acumuladas de vehículos nuevos alcanzaron 31,222 unidades, un incremento de 10.6% respecto a junio de 2025.

El comportamiento estuvo impulsado principalmente por los segmentos SUV (1,829), sedán (1,010) y pickups (309) y respaldado por una mayor disponibilidad de financiamiento, reflejada en un aumento de 11.4% en el saldo de crédito destinado a la compra de automóviles.

De igual forma, las importaciones de bienes de consumo crecieron 18.1% en valor. Entre los principales aumentos destacaron los combustibles y lubricantes, con 43.7%; los utensilios domésticos, con 15.9%; los bienes semiduraderos, con 4.9%; y los bienes no duraderos, con 1.7%, impulsados por los productos de limpieza. También se observó una mayor demanda de bienes duraderos para el hogar, como celulares y teléfonos, que aumentaron 24.2%, y televisores, con un incremento de 47.5%. Estos indicadores reflejan una expansión sostenida del gasto de los hogares.

En tanto, el despacho de combustibles para el consumo nacional aumentó 13.0% en términos acumulados. Crecieron los volúmenes de ventas de gasolinas de 91 y 95 octanos, diésel, gas licuado de petróleo y otros combustibles, que registraron un aumento de 96.1%. En este último grupo se incluyen av-gas, jet fuel, querosene, asfalto, lubricantes y carbón.