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Declaración de Reexportación en la Zona Libre de Colón ahora será digital: conoce los detalles

La Zona Libre de Colón es la más grande del continente americano y el principal centro de contenedores de América Latina.
La Zona Libre de Colón es la más grande del continente americano y el principal centro de contenedores de América Latina. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/08/2026 16:49
El nuevo sistema permitirá a las empresas multinacionales y locales mejorar su competitividad, al contar con procesos más ágiles y transparentes

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A partir del 10 de agosto, la Autoridad Nacional de Aduanas pondrá en vigor el nuevo módulo digital de Declaración de Reexportación, un documento aduanero que permitirá dar trazabilidad a las mercancías que salen de la Zona Libre de Colón (ZLC) hacia otros mercados internacionales.

La medida fue confirmada por la directora general de la entidad, Soraya Valdivieso, quien explicó que este mecanismo responde a un compromiso pendiente de más de 15 años y que será clave para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que realizará una nueva evaluación a Panamá en 2027.

“La declaración de reexportación nunca había estado digitalizada. No teníamos ninguna información de lo que se reexportaba durante muchísimas décadas”, señaló Valdivieso, al subrayar que la ausencia de este registro había sido uno de los principales señalamientos internacionales.

Qué es la declaración

El nuevo sistema permitirá a las empresas multinacionales y locales mejorar su competitividad, al contar con procesos más ágiles y transparentes.

Además, aportará información técnica que hasta ahora no estaba disponible en el Documento Comercial de la ZLC (DMC), el cual es reconocido internacionalmente pero no contiene todos los datos que requieren las aduanas y los organismos de seguridad.

Valdivieso detalló que el éxito de la implementación dependerá también de la capacitación del personal privado y de la coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que deberá aprobar las solicitudes según cada caso.

“Cuando vas a clasificar la mercancía en el sistema, tu personal tiene que tener conocimiento sobre eso, porque es opcional que lo haga un corredor de aduana”, explicó la directora general de Aduanas, al tiempo que destacó la necesidad de que las empresas inviertan en la formación de sus equipos.

Iniciativas

Valdivieso adelantó que este proyecto forma parte de un paquete de 20 iniciativas de digitalización que buscan modernizar la institución y consolidar a Panamá como un hub logístico de clase mundial.

Entre ellas, dijo, se incluyen nuevos sistemas de gestión de riesgos, la integración de escáneres y la automatización de procesos que hasta ahora se realizaban de manera manual.

La directora general de Aduanas recordó que la aduana cumple tres funciones principales: la recaudación, la seguridad de la carga y la facilitación del comercio mundial.

En ese sentido, explicó que la Declaración de Reexportación digital contribuirá a fortalecer la trazabilidad de las mercancías y a prevenir que las zonas libres se conviertan en plataformas para el crimen organizado.

“Este proyecto no solo agiliza los trámites, también garantiza que lo que sale coincida con lo que entra, cerrando espacios a la ilegalidad”, puntualizó.

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