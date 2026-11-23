El ministro de Educación, Ventura Vega, cumple sus primeros 100 días al frente del Ministerio de Educación (Meduca), una gestión que comenzó en medio de cuestionamientos por la compra de computadoras portátiles y que posteriormente tuvo que enfrentar la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre. Vega asumió el cargo el 13 de agosto de 2026, luego de la renuncia de Lucy Molinar, quien dejó el ministerio un día antes, en medio de la polémica por la adquisición de 54,000 laptops para docentes, por un monto de $28.4 millones. La exministra manifestó que daba un paso al lado para facilitar las investigaciones sobre la contratación. El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público.

Con su llegada, Vega planteó como prioridades el diálogo y el respeto a la ley, especialmente frente a los cuestionamientos relacionados con la compra de computadoras.

El terremoto puso a prueba al Meduca

Uno de los acontecimientos que más marcó sus primeros 100 días fue el terremoto del 9 de octubre, que provocó afectaciones en cientos de centros educativos y obligó al Meduca a concentrar esfuerzos en la evaluación de la infraestructura escolar. Para atender la situación, fueron movilizados más de 500 técnicos, encargados de inspeccionar los planteles y determinar las reparaciones necesarias. Como resultado de estas evaluaciones, 85 centros educativos requieren intervención de cara al inicio del año lectivo 2027, lo que representa uno de los principales retos para la administración.

Visitas a escuelas y acercamiento con docentes

Otro de los aspectos de esta primera etapa ha sido el acercamiento de Vega a las comunidades educativas. El ministro ha realizado visitas a centros escolares y reuniones con docentes y directivos para conocer las condiciones de los planteles y las necesidades de cada región. La intención es mantener una comunicación con maestros, padres de familia y estudiantes, tomando en cuenta que las realidades de las escuelas rurales pueden ser distintas a las de los centros educativos urbanos.

Presupuesto 2027: ¿en qué invertirá el Meduca?

Otro punto importante de los primeros 100 días fue la sustentación del presupuesto del Meduca para la vigencia fiscal 2027, que asciende a $3,757 millones, aproximadamente un 3% más que el periodo anterior. De acuerdo con lo explicado por Vega, de ese monto $2,312 millones se destinarán a funcionamiento y $1,445 millones a programas de inversión. El componente de inversión contempla recursos para el mantenimiento preventivo de centros educativos, construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, nutrición escolar, educación básica y fortalecimiento de la tecnología educativa. Además, el presupuesto contempla 82,751 posiciones laborales, de las cuales 65,412 corresponden a educadores.

Los desafíos para los próximos meses