Entre enero y septiembre de 2026, la sección de Vehículos a Motor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó 475 quejas por $3.86 millones en el territorio nacional, según el consolidado anual de esa unidad. En el desglose por actividad de esa sección figuran 183 quejas de agencia de autos y 109 de venta de autos usados, junto con talleres de reparación de autos (80), repuestos para autos (45) y agencias de motos (31), entre otras categorías.
En los cuadros combinados de los departamentos de Conciliación y Vehículo a Motor para autos nuevos y usados, el informe detalla por separado el comportamiento de ambos segmentos durante los primeros nueve meses de 2026.
En los cuadros conjuntos de autos nuevos, Acodeco registró 254 quejas por $6.68 millones entre enero y septiembre de 2026. Los motivos reportados fueron:
En ese mismo segmento de autos nuevos, se reportaron 170 quejas resueltas a favor del consumidor por $4.21 millones —incluyendo casos recibidos en años anteriores y cerrados en 2026—, distribuidas en acuerdo (92 por $2.34 millones), desistimiento (72 por $1.79 millones), resoluciones/varios (5 por $61,748.69) y transacción extrajudicial (1 por $23,326.45).
Los agentes económicos de autos nuevos con más de 10 quejas recibidas en la Sección de Vehículos a Motor (sobre 183 casos) son:
En cuanto a los modelos de autos nuevos con más quejas recibidas en los departamentos de Conciliación y Vehículo a Motor, el reporte enumera:
En los cuadros conjuntos de autos usados, se contabilizaron 124 quejas por $1.01 millones entre enero y septiembre de 2026. Los motivos registrados fueron:
Las quejas resueltas a favor del consumidor en autos usados sumaron 77 casos por $580,701.19 —también con expedientes de años anteriores cerrados en 2026—, repartidos en desistimiento (53 por $390,699.82), acuerdo (17 por $142,769.27), resoluciones/varios (5 por $40,060.00) y transacción extrajudicial (2 por $7,172.10).
Los agentes económicos de autos usados con más quejas recibidas en la Sección de Vehículos a Motor (sobre 109 casos) son:
Para el segmento de autos usados, el informe presenta marcas con más quejas recibidas (KIA con 19, Toyota con 17, Hyundai con 13, Nissan con 11, Ford con 9, Suzuki con 7, Chevrolet con 6, Audi con 5 y Honda con 5), sin detallar modelos específicos.