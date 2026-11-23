Entre enero y septiembre de 2026, la sección de Vehículos a Motor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó 475 quejas por $3.86 millones en el territorio nacional, según el consolidado anual de esa unidad. En el desglose por actividad de esa sección figuran 183 quejas de agencia de autos y 109 de venta de autos usados, junto con talleres de reparación de autos (80), repuestos para autos (45) y agencias de motos (31), entre otras categorías.

En los cuadros combinados de los departamentos de Conciliación y Vehículo a Motor para autos nuevos y usados, el informe detalla por separado el comportamiento de ambos segmentos durante los primeros nueve meses de 2026.