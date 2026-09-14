Acodeco resuelve más de 2,200 quejas por $12.7 millones a favor de consumidores

De enero a agosto de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) resolvió 1.444 quejas por un monto total de $12,721,359.61. Estos resultados incluyen casos recibidos tanto en 2026 como en años anteriores y que fueron cerrados durante el presente año, así como quejas provenientes de las diferentes administraciones regionales que fueron resueltas en la sede central. Entre los resultados registrados se encuentran:

Quejas de vehículos a motor figuran 509 desistimientos.

195 casos pendientes de constancia de desistimiento.

170 desistimientos con devolución.

125 acuerdos en audiencia con devolución de dinero.

97 acuerdos en audiencia por otros resultados.

Asimismo, se registraron acuerdos y resoluciones que contemplaron devolución de dinero, reemplazo, reparación y reembolso, entre otras soluciones.

Durante el período comprendido entre 2006 y 2026, se han resuelto a favor de los consumidores 46,002 quejas, por una cuantía acumulada de $480,056,805.89.

Quejas presentadas

La Acodeco también recibió 2,234 quejas a nivel nacional por una cuantía total de $22,736,733.81, según los registros del Departamento de Conciliación, el Departamento de Decisión de Quejas y la Sección de Vehículos a Motor. El principal motivo de estas quejas fueron:

Incumplimiento de garantía, con 871 casos (39%), por un monto de B/.7,763,749.66.

Falta de información, con 438 quejas (19.6%), por $3,054,718.27.

Devolución de dinero registró 211 casos (9.4%), por $3,305,972.97.

Incumplimiento de servicio, con 183 quejas.

Resolución de contrato, con 152.

Cláusulas abusivas, con 114.

Vicios ocultos, con 62 casos.

En cuanto a las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de quejas, durante este período figuran:

Las inmobiliarias con 280 casos.

Almacenes por departamentos con 263.

Agencias de autos con 222.

Establecimientos de electrodomésticos y equipos electrónicos con 194.

La venta de autos usados con 107.

También aparecen entre las principales actividades televisión por cable, celulares, talleres de reparación de autos, hoteles o planes vacacionales y actividades recreativas.