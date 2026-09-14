Acodeco resuelve más de 2,200 quejas por $12.7 millones a favor de consumidores

De enero a agosto de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) resolvió 1.444 quejas por un monto total de $12,721,359.61.
Estos resultados incluyen casos recibidos tanto en 2026 como en años anteriores y que fueron cerrados durante el presente año, así como quejas provenientes de las diferentes administraciones regionales que fueron resueltas en la sede central.
Entre los resultados registrados se encuentran:
Durante el período comprendido entre 2006 y 2026, se han resuelto a favor de los consumidores 46,002 quejas, por una cuantía acumulada de $480,056,805.89.
La Acodeco también recibió 2,234 quejas a nivel nacional por una cuantía total de $22,736,733.81, según los registros del Departamento de Conciliación, el Departamento de Decisión de Quejas y la Sección de Vehículos a Motor.
El principal motivo de estas quejas fueron:
En cuanto a las actividades económicas que concentran la mayor cantidad de quejas, durante este período figuran:
Al comparar el acumulado de enero a julio de 2026 con el cierre de agosto, se observa que durante agosto se recibieron 265 quejas adicionales, para alcanzar un total de 2,234 reclamaciones a nivel nacional.
Asimismo, la cuantía reclamada aumentó en $3,573,469.18, al pasar de $19,163,264.63 hasta julio a $22,736,733.81 al cierre de agosto, lo que representa un incremento de aproximadamente 13.5 % en el monto total reclamado.
La Acodeco recomienda a los consumidores a conservar facturas, contratos, garantías, comprobantes de pago, publicidad y cualquier otra documentación relacionada con sus compras o servicios, ya que estos elementos pueden ser fundamentales al momento de presentar una queja y facilitar su atención.
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