La actriz Hayden Panettiere habría muerto tras consumir oxicodona adulterada con fentanilo

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, que conquistó a una generación con sus papeles en producciones como “Héroes”, “Triunfos robados” y “Nashville”, habría fallecido tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ya se había sumado a las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, según reportes de medios estadounidenses.

Panettiere, de 36 años, fue encontrada inconsciente en un apartamento de Greenville. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras una llamada al 911 y la encontraron en paro cardíaco, sin embargo, fue declarada muerta en el sitio.

Según dio a concor la agencia EFE, el medio estadounidense TMZ señaló que Hayden ingirió una pastilla mortal el día que falleció y, según varias fuentes policiales consultadas por el medio, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo.

El medio estadounidense subraya que Hayden tenía un traficante de drogas, desde ya hace un tiempo en Los Ángeles, quien presuntamente le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro, incluida la oxicodona.

“Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, señaló EFE citando al medio.

La DEA está reconstruyendo la relación entre Hayden y su traficante, intentando rastrear el origen de la pastilla mortal. TMZ añadió que sus fuentes están directamente vinculadas con el caso y que poseen el conocimiento directo del tema.

Panettiere, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, había hablado públicamente durante años sobre sus problemas de adicción y salud mental. Su muerte, a los 36 años, ha causado conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.