Dos exfuncionarios del IFARHU son aprehendidos por presunto blanqueo de capitales en Panamá Este

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), fueron aprehendidos durante la Operación Nova, desarrollada por la fiscalía anticorrupción de la Procuradoría General de la Nación (PGN), por su presunta vinculación al delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con la PGN, el caso dejó un perjuicio económico de $145,265.80 registrado en a la agencia regional del IFARHU en Panamá Este.

Las diligencias fueron realizadas con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), debidamente autorizados por un juez de garantías.

La operación se desarrolló en el sector de Tocumen, donde fueron ubicados los dos exfuncionarios, además de indicios relacionados con la investigación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los investigados ya habían sido imputados por el presunto delito de peculado en perjuicio de la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este. A partir de ese supuesto delito precedente se derivó la investigación por blanqueo de capitales.

La investigación apunta a la presunta conversión, estratificación e incorporación al sistema financiero panameño de fondos que tendrían origen en el supuesto peculado relacionado con cheques y tarjetas Clave Social del IFARHU.

El caso se inició en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el propio IFARHU. Posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, sustentó la investigación y estableció la lesión económica de $145,265.80.

Como parte de las diligencias, las autoridades identificaron la presunta malversación y apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este.

La PGN señaló que, según las pesquisas, los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad con el propósito de hacerlos efectivos.