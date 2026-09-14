Accidente de avión de Amazon en Miami: sobreviviente presenta demanda

El accidente de avión de carga de Amazon que se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y que dejó cinco muertos y cinco heridos, ha dado un nuevo giro en su proceso judicial.

Uno de los sobrevivientes del impacto presentó una demanda por el siniestro, y esta sería la 5 acción judicial que se presenta en torno al caso.

Según dio a conocer el medio Infobae, una de las víctimas llamado Perdomo Torres, de 27 años, quién permanece internado en terapia intensiva, presentó una demnada ante el Undécimo circuito Judiacial de Florida, junto con su esposa Gladys.

La demanda fue dirigida a Amazon, 21 Air, junto con el capitán que piloteaba el avión Joseph Carroll, el primer oficial Jaime Felipe Silva Molina y entidades relacionas, según mencionó Infobae citando al NBC Miami.

Asimismo, otros familiares de los fallecifdos también tomaron acciones legales, siendo este el quinto caso en la corte.

El accidente ocurrió cuando el carguero sobrepasó la pista, recorrió 1.300 pies, golpeó equipos aeroportuarios, una furgoneta con siete personas, un automóvil y dos cercas.

La aeronave tenía 32 años de antigüedad y originalmente fue utilizada para transportar pasajeros antes de ser convertida en carguero en 2015.

Amazon expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó que colaborará con las autoridades. 21 Air también aseguró que entregará la información requerida para esclarecer las circunstancias del siniestro.