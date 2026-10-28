Venta de autos nuevos crece 7.5%, pero quejas en Acodeco rozan los $8 millones

El comercio automotriz panameño mantuvo una evolución positiva durante los primeros nueve meses de 2026, acumulando 45,963 unidades nuevas registradas, lo que representa un crecimiento del 7.5% frente al mismo periodo de 2025 (42,765 unidades). Sin embargo, este dinamismo comercial contrasta con el panorama de inconformidades reportado por los consumidores, ya que las reclamaciones por vehículos nuevos y usados alcanzaron los $7,699,909.04 ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Durante este periodo, la institución oficial recibió un total de 378 quejas en sus departamentos de Conciliación y Vehículo a Motor por posibles transacciones insatisfactorias. Del monto total reclamado, 254 querellas correspondieron a vehículos nuevos por un valor de $6,689,738.21, mientras que 124 reclamaciones abarcaron a los autos usados por $1,010,170.83. A pesar de la brecha en las cuantías, el incumplimiento de garantías se consolidó como el denominador común y principal motivo de disputa en ambas categorías, sumando entre ambos mercados 260 casos por un total de $5,801,216.38.

Desempeño comercial y liderazgo de marcas

En el ámbito de las ventas, la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) registró que septiembre de 2026 cerró con 4,639 unidades comercializadas. Aunque esta cifra representa una leve reducción de 12 vehículos en comparación con septiembre de 2025, el balance general del acumulado anual ratifica la estabilidad y competitividad de la plaza local. Ranking de marcas (septiembre):

Toyota: 818 unidades registradas (primera posición)

Kia: 586 vehículos

Hyundai: 578 vehículos

Suzuki: 290 unidades

Geely: 216 unidades

Modelos más preferidos (septiembre):

Kia Soluto (sedán): 279 unidades

Hyundai i-10 Sedán: 240 unidades

Toyota Hi Lux (camioneta de carga): 225 registros

Toyota Yaris Cross: 158 unidades

Mitsubishi L200: 111 unidades

El análisis por segmentos ratificó el dominio absoluto de los vehículos utilitarios deportivos (SUV), los cuales sumaron 25,089 unidades entre enero y septiembre, abarcando el 54.6% del mercado total con un crecimiento interanual del 6.2%. Por su parte, los automóviles tipo sedán o compactos alcanzaron 9,449 unidades (un aumento del 17.2%), mientras que las camionetas de tipo pickup totalizaron 6,586 unidades, con un alza del 10.1%.

El peso de las reclamaciones por garantías

A la par de este crecimiento en las calles, los consumidores acudieron a la Acodeco impulsados fundamentalmente por fallas de cobertura. En los autos nuevos, el incumplimiento de garantías sumó 189 quejas por $5,190,120.01 (el 74.4% de esa categoría), seguido de la falta de información (21 quejas por $378,733.83) y los vicios ocultos (20 casos por $569,072.14). En los autos usados, se reportaron 71 quejas por garantías por un valor de $611,096.37, seguidas de la falta de información con 29 casos ($149,907.03). En cuanto a los agentes económicos involucrados, el informe de quejas de la Acodeco detalló por segmento de autos nuevos y usados: Segmento de autos nuevos:

Grupo Sílaba: 27 quejas

Ricardo Pérez, S.A.: 20 quejas

Petroautos, S.A.: 19 quejas

Grupo Q Investments, S.A.: 17 quejas

Automotora Autostar, S.A.: 16 quejas

Bay Motors, S.A.: 14 quejas

Distribuidora Automotriz Fortune, S.A.: 13 quejas

Grupo Auto Comercial, S.A.: 12 quejas

Panamotor y Petromotors, S.A.: 11 quejas cada uno

Segmento de autos usados:

Autos Platinum: 17 querellas

Sandi Autos: 9 quejas

Level Up 360, S.A.: 6 quejas

Otras empresas (3 quejas cada una): Autodolarpty, Autos Gold, Autos Prity 507, S.A., Cirelli Cars, Compra y Ventas de autos María, Distribuidora de Motores, S.A., Distribuidora de Motores, S.A. / Fat Car, JB Motores Inc., Proveedor Automotriz, S.A., y RB Car Pty.