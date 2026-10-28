Delegación en la ONU: Panamá ofrece facilitar un diálogo entre Washington y La Habana

Panamá ofreció su territorio como espacio para una negociación entre Estados Unidos y Cuba, con el objetivo de facilitar un diálogo que permita avanzar hacia un proceso democrático en la isla, en medio de las diferencias entre ambos países por el embargo económico, comercial y financiero estadounidense. El planteamiento fue presentado por el embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro, quien reiteró la posición panameña a favor de la resolución que solicita poner fin a las restricciones impuestas por Washington, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad democrática en Cuba.

“Hacemos un llamado para que las autoridades cubanas se comprometan a un proceso orientado a lograr una institucionalidad democrática, sustentada en el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos, y la participación ciudadana”, expresó Alfaro. El diplomático señaló que Panamá confía en que estos esfuerzos contribuyan a fortalecer los vínculos de confianza entre Cuba y la comunidad internacional.

Panamá respalda el fin del embargo a Cuba

La posición panameña se produjo este miércoles 28 de octubre, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución que pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. La iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, una reducción significativa frente a 2025, cuando recibió 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones. El resultado de este año representa el menor respaldo a la resolución desde 1995.

Panamá votó a favor del texto, que Cuba presenta desde 1992 para reclamar el levantamiento de las restricciones estadounidenses. La resolución no es vinculante, por lo que expresa la posición de la Asamblea General, pero no obliga jurídicamente a Estados Unidos a levantar el embargo.

En ese contexto, Panamá reiteró su solidaridad con el pueblo cubano y expresó sus deseos de paz, bienestar y prosperidad democrática para los países del continente.

Panamá pide diálogo y respeto a la soberanía cubana

Alfaro sostuvo que cualquier avance hacia un proceso democrático en Cuba debe producirse mediante un diálogo respetuoso entre las partes, sin desconocer la independencia, la soberanía y el derecho de libre determinación del pueblo cubano.

Según el embajador, corresponde a los propios cubanos definir el rumbo de su futuro mediante un proceso democrático y sin injerencias externas. “Estimamos que las diferencias entre los Estados deben abordarse mediante el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación, privilegiando siempre aquellas vías que permitan aliviar las dificultades de la población y ampliar sus oportunidades de desarrollo”, manifestó. El ofrecimiento de Panamá busca abrir un espacio para acercar posiciones entre Washington y La Habana, en un escenario marcado tanto por las restricciones económicas como por las diferencias sobre la situación política y los derechos humanos en Cuba.