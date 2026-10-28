Agroferias del IMA este viernes 30 de octubre: conozca los puntos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 30 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este viernes 30 de octubre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
-Chiriquí: Cancha Comunal de El Alba en David Este en el distrito de David.
-Darién: Junta Comunal de Cucunatí en el distrito de Santa Fe.
-Panamá Oeste: Cancha de Calle 3era de Las Huecas en Vacamonte en el distrito de Arraiján.
-Veraguas: Estacionamientos de Santiago Mall en el distrito de Santiago.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Soloy en el distrito de Besikó.
-Panamá Este: Majé en la región del Bayano de Tortí en el distrito de Chepo.
-Panamá: Cancha de la Asociación de Kuna Nega en Ancón en el distrito de Panamá y en la Antigua piquera de buses de Calle 6ta Don Bosco en el corregimiento de Don Bosco en el distrito de Panamá.
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