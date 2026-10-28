¿Llegará a tono? El bajo promedio de minutos de Carlos Harvey en Minnesota United

La selección de Panamá tiene marcado en rojo el 12 y 15 noviembre ya que se jugará los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao.

Para estos partidos, se espera una convocatoria de los jugadores más habituales de Thomas Christiansen, sin embargo uno de esos nombres no está pasando su mejor momento en su club.

Carlos Harvey, del Minnesota United, ha estado viviendo en el ostracismo en la Major League Soccer (MLS) luego de ver como su papel la temporada prácticamente de titular, ha pasado de ser un jugador de banquillo. Algo inusual en él desde su llegada al cuadro estadounidense en el 2024.

Bajo la tutela del entrenador neozelandés del Minnesota, Cameron Knowles, Harvey ha visto como sus minutos se han reducido drásticamente, hasta el punto de no ser convocado en varios partidos. Una semana atrás, en el partido ante el Colorado Rapids de visita, el panameño no fue parte de la convocatoria y tampoco para el duelo contra el St. Louis en casa.

La situación se intensifica ya que el Minnesota United está fuera de posiciones de play-off. Apenas suman 35 puntos en 31 partidos y ocupan la posición 13 de 15 equipos en la Conferencia Oeste. Si nos vamos a la tabla general, son el sexto peor equipo de toda la competición. Esto en comparativa del año pasado cuando clasificaron a la siguiente etapa.

Viendo estos números, se ve muy difícil que Harvey pueda meterse entre los titulares cuando apenas restan tres partidos para culminar esta primera etapa de la MLS.

En cuanto a los números de Harvey este 2026 con el Minnesota United, el mediocampista panameño de 26 años apenas acumula 368 minutos repartidos en tan solo 13 encuentros en la MLS. Si sumamos todas las competencias, apenas llega a los 728 minutos en 18 partidos. Números muy pobres cuando en el 2025 acumuló un total 1.521 minutos en 25 duelos, esto solo en la primera fase del campeonato liguero.

Esta falta de minutos en el primer equipo, Harvey lo ha tenido que compensar con el filial del Minnesota. El pasado 24 de mayo, previo al Mundial 2026, el panameño fue bajado al segundo equipo y jugar contra el Colorado Rapids 2. Sin embargo, esto fue debido a que el jugador estaba saliendo de una lesión y se buscaba que tuviera rodaje antes de instalarse nuevamente con el equipo mayor.