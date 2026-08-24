Sin continuidad en la MLS: ¿Se le complica la titularidad a Carlos Harvey con Panamá?

En poco más de un mes se va a reactivar la selección de Panamá. Con los partidos confirmados ante Nueva Zelanda y un duelo más ante Ecuador o Japón, sumado al más que posible enfrentamiento ante la India, hay un nombre de los posibles convocados que preocupa por su poco ritmo de juego este 2026.

Carlos Harvey, del Minnesota United, ha tenido muy poco rodaje en este año, algo que seguramente preocupa al entrenador Thomas Christiansen de cara a la gira asiática en septiembre y octubre. El futbolista de 26 años ha visto como su posición de casi titular indiscutible, pasó a ser un habitual en el banquillo.

Para poner en contexto su situación es importante ver sus números en este 2026 bajo la dirección del entrenador Cameron Knowles, sumados al del año anterior cuando estaba Eric Ramsay.

Antes de que Harvey empezara su concentración con la selección de Panamá para el Mundial 2026, torneo en el que jugó los tres partidos de la fase de grupos como titular y acumulando 268 minutos, apenas disputó 217 minutos repartidos en nueve encuentros entre todas las competencias, teniendo un promedio de 24 minutos por cotejo.

Hay que tomar en cuenta que Harvey estuvo de baja un mes, entre los meses de abril y mayo por una lesión muscular y se perdió ocho partidos con el equipo.

Tras destacar en la cita mundialista con la selección panameña, Harvey volvió al Minnesota United con la esperanza de que su situación cambiaría tras su buena actuación ante selecciones importantes como las de Ghana, Croacia e Inglaterra. Pero poco ha tomado en cuenta el entrenador Knowles este hecho.

Luego del Mundial, Harvey ha jugado hasta el momento 284 minutos repartidos en ocho encuentros, promediando 35 minutos por partido. De estos ocho compromisos, tres fueron en la Leagues Cup, certamen en la que Harvey encontró un poco de regularidad. Fue titular en dos de los tres partidos del certamen, pero siendo un habitual suplente en el torneo liguero.

Esta situación es completamente diferente a lo que vivió el año pasado cuando estaba al mando del barco, el entrenador Eric Ramsay, quien abandonó el club por una oportunidad en el West Bromwich de la Championship (segunda división inglesa) el pasado 11 de enero.

A estas alturas del calendario deportivo, Harvey había sumado en el 2025, hasta 1753 minutos repartidos en 28 encuentros entre todas las competencias, promediando 62 minutos por partido. Una diferencia abismal comparado con el minutaje que tenido hasta el momento.

Otro de los puntos a tomar en cuenta es que varios zagueros de la línea de tres que utiliza el entrenador Knowles se encuentran lesionados. Ha preferido apostar por otros elementos como Michael Boxall (mundialista con Nueva Zelanda), el colombiano Jefferson Díaz y el alemán Morris Duggan, dejando en un cuatro plano al panameño.

Es importante decir que con Knowles, Harvey ha jugado como central, así como también en la mitad del campo. En estos momentos, Harvey es el decimoséptimo jugador de la plantilla con más minutos en este 2026, con un total de 501 minutos.

Harvey tiene por delante poco menos de un mes para darle vuelta a su situación y ser parte de uno de los convocados por Christiansen para la gira asiática en septiembre y octubre.