Televisión estatal china confirma disculpas del Real Madrid y guarda silencio sobre LaLiga

La televisión estatal china confirmó este miércoles haber recibido, a través de LaLiga, una carta de disculpas del Real Madrid por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un ‘meme’ relacionado con Mao Zedong, aunque no aclaró si levantará la suspensión de las retransmisiones de la competición española, vigente desde el lunes.

El Grupo de Medios de China (CMG), responsable de la cadena CCTV, informó hoy en un comunicado publicado a las 18:00 hora local (10:00 GMT) de que el club madrileño había remitido esa misma tarde una misiva en la que presentaba formalmente sus disculpas al pueblo chino por las palabras del delantero francés.

“Nuestro club siente un profundo respeto por China, por su historia, su cultura y su pueblo”, señaló el Real Madrid en la carta, según los fragmentos reproducidos por CMG, que también recogió el deseo de la entidad de seguir fortaleciendo sus vínculos con el país asiático.

La radiotelevisión estatal indicó que el club había incorporado a la misiva las disculpas públicas difundidas el martes por Mbappé en francés, chino e inglés, en las que el futbolista reconoció que sus comentarios habían herido a numerosas personas y expresó su arrepentimiento.

Pese a confirmar la recepción de la carta, CMG no precisó si considera suficientes las disculpas ni anunció cambios en la suspensión de las retransmisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y los anuncios publicitarios protagonizados por el futbolista, una medida adoptada el lunes 26 de octubre.

El anuncio llegó unas horas después de que un portavoz del Centro de Deportes y Juventud de CMG rechazara la postura atribuida al Real Madrid por informaciones de la prensa española, según las cuales el jugador no había tenido intención de ofender y sus declaraciones constituían una expresión personal.

El organismo sostuvo entonces que las palabras de Mbappé habían traspasado los límites de lo aceptable y excedían el ámbito de la libertad de expresión, al tiempo que advirtió de que el club no podía eludir su responsabilidad y de que, sin unas disculpas satisfactorias, “no había nada de que hablar”.

La controversia comenzó después de que Mbappé afirmara en una entrevista que uno de sus ‘memes’ favoritos mostraba su rostro superpuesto al de un “dictador chino”, sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen protagoniza el montaje difundido en redes sociales.

Mao, fundador de la República Popular en 1949, conserva un lugar central en el relato nacional del Partido Comunista, vinculado a la recuperación de la soberanía tras el llamado “siglo de las humillaciones”, marcado por las intervenciones extranjeras, pese a que el propio Partido ha reconocido los desastres causados por algunas de sus políticas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

Sus palabras provocaron la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, y reacciones negativas en las redes sociales del gigante asiático, mientras LaLiga pidió disculpas por la ofensa causada y su presidente, Javier Tebas, se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la polémica.