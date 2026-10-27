Kylian Mbappé genera indignación en China tras comentarios sobre un meme

Varias marcas chinas han puesto fin a sus relaciones comerciales con el futbolista francés Kylian Mbappé tras la polémica generada por unos comentarios atribuidos al jugador sobre un meme que lo compara con el fallecido líder chino Mao Zedong. Según informó la BBC, la controversia surgió después de que circularan en redes sociales fragmentos de una entrevista del programa francés The Bridge, conducido por Aurélien Tchouaméni, compañero de Mbappé en el Real Madrid. En el video, cuya fecha de emisión no ha sido confirmada, el futbolista menciona un meme que considera especialmente divertido, en el que su rostro aparece superpuesto a una imagen similar a la de Mao.

De acuerdo con el medio, citando los fragmentos difundidos en internet, Mbappé no menciona directamente el nombre del dirigente chino, aunque hace referencia a un “dictador chino” y señala que comparte ese meme con sus amigos. La reacción en China se intensificó después de que el foro de fútbol Dongqiudi calificara los comentarios de “inapropiados” y afirmara que habían herido los sentimientos del pueblo chino, según la BBC.

Posteriormente, las imágenes y los fragmentos de la entrevista comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde algunos usuarios exigieron un boicot contra Mbappé y su club, el Real Madrid.

Entre las empresas que se pronunciaron figuran Mengniu, uno de los principales productores de lácteos del país, y Dongpeng, compañía del sector de bebidas. Según el medio, ambas empresas manifestaron su rechazo a cualquier conducta que consideren ofensiva para los sentimientos nacionales chinos.

A raíz de la polémica, la televisión estatal china suspendió las emisiones de LaLiga.

¿Quién fue Mao Zedong?

Mao Zedong fue el fundador de la República Popular China en 1949 y gobernó el país durante décadas marcadas por profundas transformaciones políticas y sociales.

Según la BBC, su gobierno impulsó campañas como el Gran Salto Adelante, que provocó una hambruna en la que murieron decenas de millones de personas, y la Revolución Cultural, una etapa de persecuciones y violencia política que afectó a intelectuales, artistas y otros sectores de la sociedad. Las bromas y representaciones satíricas relacionadas con el antiguo dirigente pueden interpretarse como una ofensa política y cultural, además de cuestionar la narrativa oficial sobre la historia del país.

Por su parte, según dio a conocer la AFP, Mbappé dijo este martes estar “sinceramente arrepentido” y presentó “sus disculpas” por unas “declaraciones torpes” sobre el exdirigente chino y la anulación de patrocinios.

“Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”, declaró el martes el jugador en un comunicado escrito en francés, inglés y mandarín transmitido a la AFP.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo”, señaló Según la AFP, después de este anuncio, LaLiga lamentó “profundamente” las declaraciones de Mbappé “que han causado malestar y ofensa entre el pueblo chino”.