Harry Kane, Balón de Oro: La coincidencia mundialista que lo une a Panamá

La entrega del Balón de Oro dejó una imagen única y que prácticamente muchas personas no se lo esperaban, pero que consideran justa. Harry Kane levantó por primera vez en su carrera este galardón por encima de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes partían como favoritos.

La diferencia entre el Kane y Mbappé, quien finalizó segundo fue mínima, siendo la cuota goleadora entre ambos un importante factor para decidir el ganador de esta distinción individual.

Más allá de la entrega, hay un dato que conecta directamente a Kane con la selección de Panamá y es que el delantero inglés de 33 años conoce a la perfección lo que es enfrentarse a la selección que dirige Thomas Christiansen.

Casualidad o no, pero el ariete del Bayern Múnich se ha enfrentado a Panamá en las únicas dos citas mundialistas a la que se ha clasificado la selección. Dos partidos y cuatro goles son los números que tiene el inglés ante el equipo panameño.

El primer duelo llegó en Rusia 2018 en la fase de grupos con Jaime Penedo defendiendo en aquel entonces la portería de la selección de Panamá. Kane, quien en ese momento jugaba para el Tottenham, no tuvo piedad se despachó con un triplete (dos de ellos desde el tiro penal).

Esta fue la primera experiencia mundialista de Kane con Inglaterra y en apenas su primer encuentro logró despacharse aquel triplete de goles. Era solo cuestión de tiempo para que el delantero se llevase este galardón, aunque parecía difícil por las figuras que emergían y que hoy en día siguen haciendo la discusión más difícil sobre quien es el mejor jugador y goleador en la actualidad.

Ocho años más tarde, los caminos de Kane y Panamá se volvieron a cruzar, esta vez en el Mundial 2026, concretamente en Nueva York/Nueva Jersey en el último partido de la fase de grupos.

El combinado panameño ya estaba eliminado de la contienda, pero eso no excuso a ambos equipos de salir con sus mejores armas. En la portería le tocó esta vez a Orlando Mosquera verse las caras con Kane, quien también llegó anotar, pero esta vez solo uno de los dos que encajó el cancerbero.