Balón de Oro: Harry Kane rompe los pronósticos y vence a Mbappé y Lamine Yamal

Contra todo pronóstico y sin hacer ruido, Harry Kane se convirtió en el nuevo Balón de Oro y dejar atrás en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes partían como grandes favoritos para el premio individual.

A pesar de no haber llegado hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Kane rompió todo tipo de récords de goles en esta última temporada con el Bayern Múnich, en la que se coronó con la Bundesliga, Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

El delantero de 33 años no realizó ninguna campaña para tratar de influir en las votaciones de los periodistas para este Balón de Oro y sus números demuestran por sí solo el porqué es el ganador del premio individual más importante del planeta. En total fueron 90 goles y 15 asistencias entre club y selección durante la campaña 2025-2026.

Tuvieron que pasar 25 años para volver a ver a un jugador inglés llevarse un Balón de Oro. El último en hacerlo había sido Michael Owen en el 2001 mientras vestía los colores del Liverpool. Kane es el quinto inglés en llevarse este título. Antes de él lo hicieron Sir Stanley Matthews (1956), Sir Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978-1979) y el mencionado Owen en el 2001.

“Primero que todo gracias a France Football por este premio. Estar aquí es muy especial y gracias a todos. No puedo creerlo por estar aquí y además rodeado de tantas estrellas. Felicito a todos los nominados también. Le doy las gracias a todos los entrenadores del staff técnico de la selección y del equipo”. “Es un honor jugar para el Bayern Múnich y estoy muy feliz de llevarles este premio. Tuvimos un año especial, ganamos mucho juntos y es un honor especial ser el capitán de la selección de Inglaterra. Gracias a Thomas Tuchel, por la manera en que nos guiaste, es un honor representar el escudo de Inglaterra. Me han permitido hacer mi sueño realidad, gracias por el apoyo de los fans en todos los partidos, los aprecio mucho y significa mucho para mí”, fueron las palabras de Kane tras ganar el Balón de Oro 2026.

Muchos colocaban a Mbappé e incluso a Lamine Yamal como uno de los posibles ganadores, sin embargo los votantes no se olvidaron la extraordinaria campaña individual que hizo el inglés con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. A Mbappé lo avalaban los goles, mientras que a Lamine el ser campeón del mundo le jugaba varios argumentos a su favor. Pero los más de 50 goles que hizo Kane durante la campaña a nivel de clubes y selección le llevaron a llevarse esta distinción.

Finalmente el Top-10 del Balón de Oro 2026 estuvo conformado por: Harry Kane, Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Lionel Messi, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y Fabián Ruíz en ese orden.

El resto de premios entregados

No solo el Balón de Oro masculino se entregó en Londres. EL Balón de Oro femenino 2026 fue para Alexia Putellas, quien lo ganó por tercera vez en toda su carrera tras hacerlo en el 2021 y 2022 anteriormente. La ex jugadora del FC Barcelona y hoy en día en las filas del London City Lionesses logró hasta cinco títulos con el club español la campaña pasada.

La gala inició con la entrega de los premios a los jugadores jóvenes del año, tanto en la rama masculina como femenina. Como ‘premio de consolación’, Lamine Yamal se llevó esta distinción por tercer año consecutivo (2024, 2025 y 2026) tras haber anotado 25 goles, repartido 20 asistencias en 57 partidos entre club y selección.

Mientras que Vicky López se llevó la distinción a la mejor jugadora joven femenina. Por otra parte, el premio al mejor entrenador fútbol masculino fue para Luis de la Fuente tras coronarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que el mejor entrenador del fútbol femenino fue para Pere Romeu del FC Barcelona femenino.