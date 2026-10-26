TE denuncia el uso del nombre de la institución para estafar

El Tribunal Electoral denunció, mediante un comunicado, que desde números telefónicos privados están llamando a autoridades, empresas y particulares para solicitar ayuda destinada a las personas damnificadas por el terremoto.
La entidad aclaró a la ciudadanía que no está solicitando, por ningún mecanismo, ayuda para las personas de Azuero y las provincias centrales afectadas por el terremoto. En el comunicado, explicó que quienes realizan las llamadas solicitan donaciones en especie, como gasolina, y dinero en efectivo.
Las personas que llaman aseguran que cuentan con vehículos para transportar medicamentos y alimentos, pero que les hace falta dinero para cubrir el combustible y los viáticos del personal.
“El Tribunal Electoral rechaza estas conductas típicas de personas malintencionadas que usan el nombre de la institución para cometer fechorías, aprovechándose de las necesidades de los afectados”, recalca el comunicado.
La entidad aclaró que ha ofrecido ayuda a los afectados a través de sus propios mecanismos, sin recurrir a terceros.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...