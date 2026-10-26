TE denuncia el uso del nombre de la institución para estafar

El Tribunal Electoral denunció, mediante un comunicado, que desde números telefónicos privados están llamando a autoridades, empresas y particulares para solicitar ayuda destinada a las personas damnificadas por el terremoto.

La entidad aclaró a la ciudadanía que no está solicitando, por ningún mecanismo, ayuda para las personas de Azuero y las provincias centrales afectadas por el terremoto. En el comunicado, explicó que quienes realizan las llamadas solicitan donaciones en especie, como gasolina, y dinero en efectivo.