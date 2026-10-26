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Política

TE denuncia el uso del nombre de la institución para estafar

Tribunal Electoral denuncia estafas a su nombre que piden donaciones para damnificados por el terremoto.
Tribunal Electoral denuncia estafas a su nombre que piden donaciones para damnificados por el terremoto. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Arcia
  • 26/10/2026 18:02
El Tribunal Electoral denunció que estafadores usan su nombre para pedir dinero y gasolina para los damnificados del terremoto en Azuero

El Tribunal Electoral denunció, mediante un comunicado, que desde números telefónicos privados están llamando a autoridades, empresas y particulares para solicitar ayuda destinada a las personas damnificadas por el terremoto.

La entidad aclaró a la ciudadanía que no está solicitando, por ningún mecanismo, ayuda para las personas de Azuero y las provincias centrales afectadas por el terremoto. En el comunicado, explicó que quienes realizan las llamadas solicitan donaciones en especie, como gasolina, y dinero en efectivo.

TE denuncia el uso del nombre de la institución para estafar

Las personas que llaman aseguran que cuentan con vehículos para transportar medicamentos y alimentos, pero que les hace falta dinero para cubrir el combustible y los viáticos del personal.

“El Tribunal Electoral rechaza estas conductas típicas de personas malintencionadas que usan el nombre de la institución para cometer fechorías, aprovechándose de las necesidades de los afectados”, recalca el comunicado.

La entidad aclaró que ha ofrecido ayuda a los afectados a través de sus propios mecanismos, sin recurrir a terceros.

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