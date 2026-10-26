Lo que debes saber de las noticias de este lunes 26 de octubre

Panamá y el mundo estuvieron marcados este lunes 26 de octubre por noticias sísmicas, educativas, económicas, deportivas y políticas.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que se han contabilizado 1,056 réplicas del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en la región de Azuero. El reporte, actualizado a las 8:18 a.m. de este lunes, muestra una tendencia descendente en la frecuencia y magnitud de los movimientos sísmicos.

-Las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación (Meduca) en Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos anunciaron la cancelación de los desfiles patrios previstos para los días 3 y 4 de noviembre en esas provincias.

-La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reanudó el primer debate del Proyecto de Ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 por un monto de $35,111,749,929. Durante la sesión se abordaron temas relacionados con los gastos estatales, las reasignaciones presupuestarias y el manejo de los recursos ante la emergencia ocasionada por el sismo.

-El delantero del Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra, Harry Kane, obtuvo su segundo trofeo Gerd Müller durante la Gala del Balón de Oro 2026. En esta ocasión, recibió el reconocimiento de manera individual, tras su destacada temporada 2025-2026.

-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado. Al ser consultada sobre la forma en que Machado ingresó al territorio venezolano, Rodríguez aseguró que la vía utilizada le resultaba indiferente y cuestionó la exposición mediática del retorno.