Presupuesto 2027 sigue en pugna por gastos, pauta estatal y la deuda pública

Si embargo, Chapman advirtió que las discrepancias presupuestarias pueden generar crisis institucionales, citando como referencia los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Francia.

El debate incluyó un tenso intercambio entre el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman y el diputado de la bancada Vamos, Luis Duke , quien cuestionó la asignación a hospitales como el Nicolás Solano y el Instituto Oncológico Nacional (ION) frente a proyectos como la remodelación de la Villa Diplomática por $4.4 millones y las obras en el Palacio Presidencial por $10 millones.

La Comisión de Presupuesto reanudó el primer debate del Proyecto de Ley 644, que fija el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 en $35,111,749,929.00 , en una sesión marcada por la discusión sobre gastos estatales, el origen de reasignaciones presupuestarias y la gestión de recursos frente a la emergencia por el sismo.

Por su parte, el diputado José Pérez-Barboni sostuvo que el presupuesto no debe ser “víctima del rencor del señor Presidente” y cuestionó si los fondos de atención a desastres eran suficientes.

Ante esto, el titular del MEF aclaró que la discusión se centra en la estructura presupuestaria de 2027 y no en el desglose operativo de las ayudas del sismo, añadiendo que, según evaluaciones del experto Hideki Miyamoto, Panamá actuó con celeridad frente a la emergencia en comparación con otros países, y enfatizó que “en democracia tenemos derecho a pensar diferente”.

Pérez Barboni criticó además:

Publicidad estatal: Los $37 millones en pauta institucional, lo que representa un aumento del 25% frente a 2026.

Viáticos en Cancillería: Los $15 millones destinados al Ministerio de Relaciones Exteriores para viajes, viáticos y alquileres, sugiriendo aplicar una tabla similar a la del Canal de Panamá.

Duplicidad de recursos: La asignación de partidas a entidades como el Ministerio de la Mujer y el BDA, que se prevé sean absorbidas por otras carteras, así como los atrasos en los $2.000 prometidos a los municipios.

Consecuentemente, la diputada colonense de la bancada Vamos Yamireliz Chong solicitó explicaciones sobre la procedencia de las reasignaciones y mejoras presupuestarias presentadas, al señalar que estas no salieron de las recomendaciones formuladas por la Asamblea Nacional.

En contraste, el diputado santeño Carlos “Tito” Afú respaldó la labor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y de su director, Nilo Murillo, señalando que la asistencia alimentaria ha llegado con efectividad a zonas de Herrera y Los Santos como Aguadulce, Las Tablas y La Villa.

Apoyando al MEF, el diputado Luis Eduardo Camacho recordó que la deuda pública se duplicó en los dos gobiernos anteriores y afirmó que el Ejecutivo actual toma medidas concretas para revertir y reducir dicho endeudamiento.