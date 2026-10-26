Conozca el ranking de líderes con mejor reputación de Panamá en 2026

El sector logístico y aéreo lideraron la novena edición del monitor Merco Líderes Panamá.

El listado de los diez líderes con mejor reputación lo completan con Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, Ilya Espino de Marotta, administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte “Catín” Vásquez, Juan Octavio Díaz, Aimeé Sentmat de Grimaldo, Miguel Bolinaga, Juan Raúl Humbert, Javier Carrizo y Javier Riba.

Durante la presentación de los resultados, Raquel Robleda, directora de Merco Panamá, destacó el incremento de la presencia femenina en el ranking, que este año alcanza las 33 mujeres líderes reconocidas.

Según explicó, este avance refleja un mayor reconocimiento al liderazgo femenino dentro del sector empresarial panameño.

“La reputación de un líder trasciende sus resultados: se construye a partir de la confianza que genera, la integridad con la que actúa y su capacidad para inspirar a otros”, señaló Robleda.

Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, afirmó que el liderazgo implica generar confianza, desarrollar el talento y crear oportunidades que contribuyan al desarrollo del país.