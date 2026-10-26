Conozca el ranking de líderes con mejor reputación de Panamá en 2026

El sector logístico y aéreo lideraron la novena edición del monitor Merco Líderes Panamá.
El listado de los diez líderes con mejor reputación lo completan con Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, Ilya Espino de Marotta, administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte “Catín” Vásquez, Juan Octavio Díaz, Aimeé Sentmat de Grimaldo, Miguel Bolinaga, Juan Raúl Humbert, Javier Carrizo y Javier Riba.
Durante la presentación de los resultados, Raquel Robleda, directora de Merco Panamá, destacó el incremento de la presencia femenina en el ranking, que este año alcanza las 33 mujeres líderes reconocidas.
Según explicó, este avance refleja un mayor reconocimiento al liderazgo femenino dentro del sector empresarial panameño.
“La reputación de un líder trasciende sus resultados: se construye a partir de la confianza que genera, la integridad con la que actúa y su capacidad para inspirar a otros”, señaló Robleda.
Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá, afirmó que el liderazgo implica generar confianza, desarrollar el talento y crear oportunidades que contribuyan al desarrollo del país.
El estudio también identificó a los ejecutivos con mejor reputación en distintos sectores económicos.
Entre ellos sobresalen Juan David Morgan en el sector legal, Laury Melo de Alfaro en agroindustria y comercio, Adriana Paredes en alimentación y bebidas, Aimeé Sentmat de Grimaldo en banca,
Miguel Bolinaga en energía, Ilya Espino de Marotta en logística y Pedro Heilbron en transporte de viajeros.
La novena edición de Merco Líderes Panamá se elaboró a partir de 894 encuestas y contó con 10 fuentes de información, incluyendo directivos de grandes empresas, periodistas especializados en economía, analistas financieros, expertos en comunicación y académicos.
Además, en colaboración con Nethodology, se realizó un análisis digital que evaluó 12.340 menciones y un benchmarking de 46 indicadores objetivos relacionados con la gestión y reputación empresarial.
Merco indicó que el monitor opera en más de una veintena de mercados y que la participación en Merco Líderes no tiene costo para las empresas evaluadas, ya que la clasificación depende exclusivamente del reconocimiento reputacional obtenido entre los diferentes grupos de interés.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...