Ismael Díaz pide estar en la selección a fuerza de goles con el León en México

En dos semanas se volverá activar la selección de Panamá para iniciar su preparación de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Curazao este 12 y 15 de noviembre. Thomas Christiansen, entrenador del combinado nacional tenía hasta el pasado domingo 25 de octubre para entregar la lista de convocados a Concacaf y si hay un nombre en el que hay cierta duda si esta o no para esta ventana FIFA es el de Ismael Díaz.

La última imagen que vimos del delantero del León con la camiseta de la selección de Panamá fue en aquel partido contra Ghana en el Mundial 2026. De hecho, esa última imagen generó muchas críticas porque el delantero no llegó a cortar el contrataque ghanés que terminó en anotación de Caleb Yirenkyi al minuto 90+3.

Desde entonces no ha vuelto a vestirse de corto, no jugó ante Croacia e Inglaterra en la cita mundialista, mientras que tampoco fue tomado en cuenta para la gira asiática en la que Panamá se enfrentó a la India, Nueva Zelanda y Ecuador.

Ahora, con su presente en el León, el rendimiento que ha tenido el futbolista de 29 años invita a pensar que Christiansen podría haber considerado llamarlo para ambos partidos contra Curazao por los mencionados cuartos de final de la Liga de Naciones.

El ex jugador del Tauro y Universidad Católica de Ecuador, supo aprovechar sus oportunidades en su club y registra tres goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos con el León. Esto quiere decir que ha estado involucrado en cuatro anotaciones del equipo en estos dicho cuatro duelos recientes. Números importantes para estar compitiendo en una competición tan exigente como la Liga MX.

Su buena racha inicio el pasado 9 de octubre cuando se enfrentó al Puebla. Aquel encuentro, Díaz disputó 57 minutos pero que fueron suficientes para hacer el gol del empate.

Seguidamente, ante el América, inicio el partido desde el banquillo, pero en los 27 minutos en la cancha le bastaron para poner otra diana en su cuenta goleadora. Luego contra Tigres, otro exigente partido y esta vez desde el 11 inicial, puso uno de los goles en el triunfo 2-0. Por último, frente al Toluca, dio la asistencia para que José Alvarado se adelantara en el marcador en un partido que terminó 1-1. Hay que destacar que en estos dos últimos compromisos, Díaz completó los 90 minutos del cotejo.