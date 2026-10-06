Panamá enfrentará a Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones

La selección de Panamá ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 202-2027. Curazao será el rival a vencer para el combinado panameño en la siguiente fase del certamen. A falta de conocer los horarios, el partido de vuelta se jugará el 12 de noviembre en Curazao, mientras que el partido de vuelta el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández.

El equipo caribeño logró quedarse con el primer puesto del grupo 1 de la Liga A de la fase de grupos tras vencer a Costa Rica (3-4), Nicaragua (6-1), Trinidad y Tobago (1-0) y empatar ante este último rival 0-0. Hay que recordar que Panamá se instaló de manera directa gracias a su posición en el ranking de Concacaf.

Los curazoleños fueron uno de los equipos revelación del pasado Mundial 2026. En el torneo mundialista compartieron grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. A pesar de llevarse una goleada de los teutones 7-1, lograron firmar un empate histórico 0-0 contra los ecuatorianos, esto en su primera presentación en una Copa del Mundo.

Aunque Curazao sea un equipo caribeño, no signifique que sea un equipo para confiarse. Esta selección ha sabido captar la atención de jugadores con doble nacionalidad y que militan en clubes del viejo continente y llevarlos a su selección.

Entre sus figuras destacan: Shurandy Sambo (Burnley), Armando Obispo (PSV), Tahith Chong (Sheffield United), Sherel Floranus (PEC Zwolle), entre otros.

Últimos enfrentamientos Curazao es un rival poco habitual para Panamá, pero no quiere decir que no nos hayamos enfrentado a ellos en el pasado. En total han sido siete enfrentamientos entre los curazoleños y panameños con un balance a favor de Panamá con dos victorias y apenas una derrota. En los cuatro partidos restantes han finalizado en empate.