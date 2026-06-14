¿Quién es Livano Comenencia? El jugador que marcó el primer gol de Curazao en un Mundial

Livano Comenencia, autor del primer gol de Curazao en una Copa del Mundo, nació en los Países Bajos y se formó en las categorías inferiores del PSV Eindhoven. Su talento lo llevó a ser considerado una de las mayores promesas juveniles del fútbol mundial por The Guardian en 2021.Tras debutar como profesional con el PSV, pasó a la Juventus Next Gen en 2023 y posteriormente fichó por el FC Zúrich de Suiza, donde juega actualmente. Aunque representó a Países Bajos en selecciones juveniles, decidió defender los colores de Curazao, país de origen de su familia.A sus 22 años, Comenencia ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol curazoleño tras convertirse en el primer jugador de la isla en marcar un gol en una Copa del Mundo, logro que alcanzó frente a Alemania.