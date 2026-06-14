¿Quién es Livano Comenencia? El jugador que marcó el primer gol de Curazao en un Mundial

La Selección de Curazao escribió una página dorada en su historia futbolística este domingo al marcar su primer gol en una Copa del Mundo. El encargado de inmortalizar ese momento fue Livano Comenencia, quien anotó ante Alemania en el duelo disputado en Houston. Aunque el conjunto caribeño terminó cayendo por 7-1, el tanto de Comenencia trascendió el resultado y quedó grabado como un hito para el fútbol de la isla, al representar el primer gol de Curazao en la máxima cita del fútbol mundial.

Livano Comenencia, el hombre que hizo historia con el primer gol mundialista de Curazao