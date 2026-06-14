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¿Quién es Livano Comenencia? El jugador que marcó el primer gol de Curazao en un Mundial

Livano Comenencia entra en la historia del fútbol curazoleño
Livano Comenencia entra en la historia del fútbol curazoleño Concacaf
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/06/2026 16:57
Livano Comenencia entró en la historia del fútbol de Curazao al marcar el primer gol de la selección caribeña en una Copa del Mundo, nada menos que frente a Alemania.

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La Selección de Curazao escribió una página dorada en su historia futbolística este domingo al marcar su primer gol en una Copa del Mundo. El encargado de inmortalizar ese momento fue Livano Comenencia, quien anotó ante Alemania en el duelo disputado en Houston.

Aunque el conjunto caribeño terminó cayendo por 7-1, el tanto de Comenencia trascendió el resultado y quedó grabado como un hito para el fútbol de la isla, al representar el primer gol de Curazao en la máxima cita del fútbol mundial.

Livano Comenencia, el hombre que hizo historia con el primer gol mundialista de Curazao

Livano Comenencia, autor del primer gol de Curazao en una Copa del Mundo, nació en los Países Bajos y se formó en las categorías inferiores del PSV Eindhoven. Su talento lo llevó a ser considerado una de las mayores promesas juveniles del fútbol mundial por The Guardian en 2021.

Tras debutar como profesional con el PSV, pasó a la Juventus Next Gen en 2023 y posteriormente fichó por el FC Zúrich de Suiza, donde juega actualmente. Aunque representó a Países Bajos en selecciones juveniles, decidió defender los colores de Curazao, país de origen de su familia.

A sus 22 años, Comenencia ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol curazoleño tras convertirse en el primer jugador de la isla en marcar un gol en una Copa del Mundo, logro que alcanzó frente a Alemania.

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